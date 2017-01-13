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    Дмитрий Малышко: «Постараюсь доказать, что не просто так вошел в состав сборной»

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Малышко

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (6-е место).

    Как ваше самочувствие в гонке?

    – Сегодня оно было хорошее. После переезда из Оберхофа все тренировки доставляли мне удовольствие. Стрельба получалась хорошо, и скоростные тренировки давались легко. Поэтому сегодня к гонке подошел с таким же настроением и самочувствием и сделал то, что сделал.

    Не обидно, что даже с нулем вы не попали на пьедестал?

    – Конечно, обидно, но самая большая досада – проигрывать так много лидеру Мартену – 50 с лишним секунд. Для спринта это весьма много.

    Чего вам не хватает для оптимальной формы?

    – По внутреннему состоянию я близок к оптимальной форме, но такие большие проигрыши на коротких отрезках мне пока непонятны. Будем анализировать с тренерами, где и в чем у нас недоработки. Сегодня уже не так тяжело, как было раньше.

    Начало сезона вас не выбило из колеи?

    – Конечно, было неприятно. Не столько за себя, сколько за тех, кто за меня болеет и в меня верит. Тем не менее, постараюсь оправдать себя и доказать, что не просто так вошел в состав сборной, – сказал Малышко.

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