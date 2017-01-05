Кубок IBU. Спринт. Хартвегер победила, Слепцова – 2-я, Никулина – 4-я, Сливко – 5-я
Австрийская биатлонистка Фабьен Хартвегер сегодня в итальянском Мартелло выиграла спринт на этапе Кубка IBU, россиянка Светлана Слепцова стала второй.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Женщины
Спринт
1. Фабьен Хартвегер (Австрия) – 24.00,8 (0+0)
2. Светлана Слепцова (Россия) – 14,4 (1+1)
3. Жюли Симон (Франция) – 26,8 (0+0)
4. Анна Никулина (Россия) – 28,7 (2+0)
5. Виктория Сливко (Россия) – 29,2 (1+0)
6. Дунья Цдук (Австрия) – 32,8 (0+1)
7. Хелена Тереза Хендель (Германия) – 1.06,3 (0+1)
8. Светлана Миронова (Россия) – 1.10,6 (2+1)...
16. Ирина Старых (Россия) – 1.29,6 (3+2)...
18-19. Ольга Якушова (Россия) – 2.05,3 (3+2)...
37. Дениз Херманн (Германия) – 2.55,9 (5+2)
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