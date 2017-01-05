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    Кубок IBU. Спринт. Хартвегер победила, Слепцова – 2-я, Никулина – 4-я, Сливко – 5-я

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен сборная Германии жен сборная Франции жен результаты Кубок IBU Ольга Якушова (Галич) сборная Австрии жен Ирина Старых Фабьенн Хартвегер Дунья Цдук Анна Никулина Виктория Сливко Светлана Миронова Дениз Херманн Джулия Симон Хелена Тереза Хендель

    Австрийская биатлонистка Фабьен Хартвегер сегодня в итальянском Мартелло выиграла спринт на этапе Кубка IBU, россиянка Светлана Слепцова стала второй.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Мартелло, Италия

    Женщины

    Спринт

    1. Фабьен Хартвегер (Австрия) – 24.00,8 (0+0)
    2. Светлана Слепцова (Россия) – 14,4 (1+1)
    3. Жюли Симон (Франция) – 26,8 (0+0)
    4. Анна Никулина (Россия) – 28,7 (2+0)
    5. Виктория Сливко (Россия) – 29,2 (1+0)
    6. Дунья Цдук (Австрия) – 32,8 (0+1)
    7. Хелена Тереза Хендель (Германия) – 1.06,3 (0+1)
    8. Светлана Миронова (Россия) – 1.10,6 (2+1)...
    16. Ирина Старых (Россия) – 1.29,6 (3+2)...
    18-19. Ольга Якушова (Россия) – 2.05,3 (3+2)...
    37. Дениз Херманн (Германия) – 2.55,9 (5+2)

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