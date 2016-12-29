Двукратный серебряный призер Игр в Сочи Ольга Вилухина прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что именно ее проба значится подозрительной в докладе Ричарда Макларена.

Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры – до, во время и после игр в Сочи – были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю!

Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи нас брали чуть ли не через день) в Адамс мне приходил отрицательный ответ.

Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения.

Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее – абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе – слишком много спортсменов оказались под ударом.