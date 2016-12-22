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    Сергей Чепиков: «Мне предлагали допинг, но я не соглашался»

    Теги Сергей Чепиков сборная России допинг

    Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков признался, что ему предлагали допинг.

    «Нельзя снимать вину со спортсменов. Но случаи бывают разные: иногда доктор виноват, иногда специально спортсмена подстрекают, предлагают различные варианты, гарантируя, что его никто не поймает.

    Но и WADA совершенствует свои возможности для обнаружения допинга. Раньше все сходило с рук. Сейчас строже. Штрафы, уголовная ответственность за склонение к допингу. А таких докторов в спортивном мире очень много. И на моем веку были.

    – И вам тоже предлагали допинг?

    – Да. Но я не соглашался.

    – А знаете тех, кто соглашался?

    – Только догадывался или предполагал. Я закончил в 2006-м. Могу говорить только о том времени. Сейчас ни о чем подобном не знаю. Предлагали эритропоэтин разного вида, дарбепоетин, на котором попался Йохан Мюллег.

    – А когда именно предлагали?

    – После 2000-х. В СССР такого не было. Были закрыты границы для перевозок», – сказал Чепиков.

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