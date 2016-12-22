Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков признался, что ему предлагали допинг.

«Нельзя снимать вину со спортсменов. Но случаи бывают разные: иногда доктор виноват, иногда специально спортсмена подстрекают, предлагают различные варианты, гарантируя, что его никто не поймает.

Но и WADA совершенствует свои возможности для обнаружения допинга. Раньше все сходило с рук. Сейчас строже. Штрафы, уголовная ответственность за склонение к допингу. А таких докторов в спортивном мире очень много. И на моем веку были.

– И вам тоже предлагали допинг?

– Да. Но я не соглашался.

– А знаете тех, кто соглашался?

– Только догадывался или предполагал. Я закончил в 2006-м. Могу говорить только о том времени. Сейчас ни о чем подобном не знаю. Предлагали эритропоэтин разного вида, дарбепоетин, на котором попался Йохан Мюллег.

– А когда именно предлагали?

– После 2000-х. В СССР такого не было. Были закрыты границы для перевозок», – сказал Чепиков.