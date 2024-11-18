У сборной России 30:0 в пяти последних матчах. А сколько накидает Сирии?

Сборная России закроет год товарищеским матчем с Сирией в Волгограде. Не самый мощный соперник в эпоху изоляции, но и не худший.

Очередная разгромная победа России

На днях Россия устроила крупнейший разгром в истории сборной – 11:0 с Брунеем. В пресс-службе сирийской команды впечатлились: «Сборная России – одна из сильнейших команд мира, поэтому нам будет очень сложно».

Но и пообещали сыграть лучше: «Просто Бруней – слабая сборная, а в матче с нами будет совсем другая игра и счет».

Это видно и по коэффициентам – в отличие от Брунея в игре с Сирией можно поставить на исход. Победа россиян – очевидный итог. Вопрос в том, с какой разницей выиграет наша команда.

В этот раз аномалий нет: фора на Россию начинается от -1,5 (1.14), максимальная предлагается за -5,5 (5.60). Разгром (форма -2,5) оценивают в 1.45. Пять матчей подряд россияне побеждают только так – за последний год вынесла всех соперников с общим счетом 30:0.

Сомнений в разгроме нет даже после отъезда сразу шестерых футболистов – расположение сборной покинули Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов.

Лучший результат Сирии – 1/8 финала на Кубке Азии

Сирия – более солидная сборная, чем Бруней. В рейтинге Азиатской конфедерации сирийцы занимают 14-е место. В начале этого года на Кубке Азии они дошли до 1/8 финала. Это лучший результат в истории сборной.

Причем вылетели вполне достойно – уступили сильному Ирану только в серии пенальти. К слову, иранцы сейчас уверенно проходят отбор на ЧМ-2026. Сирия же вылетела во втором раунде азиатской квалификации, так что в последнее время сборная довольствуется товарняками.

Тренирует сборную испанец Хосе Лана. В конце июля он привел испанскую молодежку к победе на Евро-2024 U19, а в августе возглавил сирийскую команду. Лана даже заочно знаком с Валерием Карпиным: «В Испании помнят Карпина. Он провел хорошую работу, хорошо играл в Испании. Мы помним его как хорошего игрока».

Эффект рекордного разгрома над Брунеем – кэфы на Россию идут вниз

Ходили разговоры, что Сирия приехала без семи игроков основы. Пресс-служба сразу опровергла эту информацию: «На самом деле их четыре, и они не вызываются в сборную с июня этого года. Поверьте, в Россию приехала сильная сборная Сирии без четырех футболистов местного чемпионата. Все остальные – профессионалы и ключевые футболисты клубов Азии, Европы и Южной Америки».

Но букмекеры на всякий случай снизили и без того низкий кэф на россиян: на открытии линии было 1.28, сейчас – 1.02. Победа сирийцев идет за аномальные 58.00, ничья – за 18.00.

Вообще после рекордных 11:0 котировки на Россию в матче с Сирией заметно просели. Например, до Брунея победа над сирийцами с форой -2,5 шла за 2.43, сейчас – за 1.45. А кэф на максимальную в линии фору -5,5 с 6.00 упал до 5.60.

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Сборная России сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. Ожидается аншлаг – продано уже более 35 тысяч билетов. Видимо, минимум 35 тысяч людей хотят увидеть очередной разгром от сборной.

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