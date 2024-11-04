Камбэк ПАОК – с шедевром Живковича! Оздоев попал в штангу, Чалову дали 10 минут

Скоро выезд к «МЮ».

ПАОК перевернул матч с «Ламией» голом-шедевром – красоту увидели в прямом эфире на Спортсе’’ . Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли во втором тайме.

Как же мощно зарядил Живкович! А конкурент Чалова забил обычно, но мяч полезный – оформил 2:1

ПАОК забрал мяч (75% владения), но пропустил на 33-й минуте после контратаки. Густаво Фуртадо убежал со своей половины, сместился в центр и отметился голом. Бразильский нападающий сделал 1+1 и в прошлом туре с «Левадиакосом» – но даже его суперформа не помогает «Ламии» побеждать.

ПАОК добился победы благодаря голам во втором тайме. Андрия Живкович на 59-й минуте подарил красоту: сыграл на подборе и со всей силы зарядил от перекладины дальним ударом. Мощно, стильно, почти в девятку. Живковичу хватило трех минут, чтобы дать огня. Серб тащил ПАОК в прошлом сезоне: 10 голов. Живкович так и не заиграл в «Бенфике», теперь у него уже пятый сезон в Греции.

На 74-й ПАОК оформил победный. Тайсон прорвался по флангу, простреливал на автогол, но мяч попал в перекладину – а конкурент Чалова Тарик Тиссаудали занес в сетку.

Как выглядели Оздоев и Чалов?

Федор снова выскочил со скамейки. Активные 10 минут: классно подыграл пяткой в штрафной, а в другом моменте убрал соперника на замахе и пробил с острого угла.

Магомед Оздоев провел почти 40 минут – и едва не забил. Россиянин классно среагировал на навес со штрафного, но угодил в штангу – мог вывести ПАОК вперед еще быстрее. Плюс Оздоев заработал штрафной, после которого Живкович сравнял мощным выстрелом издали.

Жаль, россияне все чаще пролетают мимо основного состава.

ПАОК остался на втором месте в чемпионате Греции – вслед за «Арисом» Магомеда-Шапи Сулейманова. Воспитанник «Краснодара» в этом туре забил «Левадиакосу» (3:1) – его первый гол в сезоне-2024/25.

Дальше у ПАОК – сложнейший выезд к «МЮ» в Лиге Европы. Чалов вряд ли попадет в старт, учитывая гол конкурента – пусть и такой, где все сделал Тайсон. А вот Оздоев, возможно, появится, в важных матчах он обычно в основе.

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Фото: x.com/PAOK_FC