«Краснодар» – лидер РПЛ. А кто еще не из Москвы и Петербурга возглавлял таблицу?

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ и единолично возглавил таблицу – оторвался от «Зенита» на 3 очка. Это, естественно, пока ни о чем не говорит – в прошлом сезоне «быки» лидировали 17 туров и все равно не стали чемпионами.

Но первое место «Краснодара» – приятный симптом для нейтральных болельщиков, которые устали от разборок между московскими клубами и «Зенитом».

Ставки на Спортсе’’ вспомнили все сезоны чемпионата России в 21-м веке, когда таблицу возглавляли клубы не из Москвы и Санкт-Петербурга. В список попали команды, которые лидировали суммарно минимум два тура (т.е. не обязательно подряд). И не были учтены клубы, которые возглавляли таблицу до 5-го тура.

«Рубин» в сезонах-2006, 2008, и 2009

Сезон-2006 стал для «Рубина» четвертым в элитном дивизионе. Казанцы возглавили таблицу после 7-го тура – благодаря голу Александра Бухарова обыграли дома ЦСКА. В 9-м туре «Рубин» проиграл «Зениту» Владимира Боровички и упустил лидерство.

В первом чемпионском сезоне-2008 казанцы забрались на первое место в 3-м туре и никому его не уступили до финиша. Тогда второй год подряд чемпионом стал не московский клуб – впервые в истории чемпионатов России.

Перед сезоном-2009 команду усилили Виталий Калешин, Сесар Навас. Вернулся Алехандро Домингес. На старте «Рубин» немного поштормило – то лидерство, то 5-я строчка. Но с 10-го тура казанцы снова забрали первую строчку и в итоге защитили чемпионство.

«Краснодар» в сезонах-2019/20 и 2023/24

В сезоне-2019/20 «Краснодар» впервые возглавил таблицу на несколько туров – с 7-го по 9-й. Тогда интрига закрутилась до предела – в спину дышали «Зенит», «Ростов» и московские клубы. В итоге «быки» свалились с первого места после поражения от ЦСКА в 10-м туре.

А в прошлом сезоне «Краснодар» вместе с «Зенитом» и «Динамо» подарили веселую битву за чемпионство. «Быки» шли уверенно, а в марте немного замялись – упустили победу над «Рубином», проиграли «Ростову» и вылетели из Кубка России от «Химок». Несмотря на это, «Краснодар» всего на очко отставал от лидирующего «Зенита». Но в итоге клуб уволил Владимира Ивича, а с Мурадом Мусаевым «быки» больше не поднимались на первое место.

«Спартак-Нальчик» в сезонах-2006 и 2010

В 2006 году «Спартак-Нальчик» дебютировал в элитном дивизионе. А после 11-го тура банда Юрия Красножана сенсационно возглавила таблицу – благодаря серии из 5 побед. Правда, надолго их не хватило – пропустили вперед ЦСКА после 14-го тура. По итогам чемпионата красно-белые заняли 9-е место.

А в 2010-м «Нальчик» выдал лучший результат в истории клуба – 6-я строчка на финише сезона. Тогда красно-белые лидировали суммарно целых 5 туров, а на старте чемпионата вообще выдали 9-матчевую беспроигрышную серию.

«Крылья Советов» и «Сокол» в сезоне-2001

Тогда «Сокол» отлично стартовал и до 13-го тура шел в топ-3. Даже успел дважды побывать на первой строчке. Но сенсацию побольше выдали «Крылья», которые суммарно были лидерами 13 туров. Но обе команды не выдержали такого темпа. Сначала рассыпался «Сокол» – стал лишь восьмым. «Крылья» пришли к финишу только пятыми, уступив лидеру аж 11 очков. А чемпионство тогда праздновал «Спартак» – следующее было через 16 лет.

«Анжи» в сезоне-2012/13

Тогда за команду бегали Лассана Диарра, Самюэль Это′О, и Виллиан. А клуб возглавлял Гус Хиддинк. «Анжи» был первым 4 тура – с 10-го по 12-й и в 18-м. Махачкалинцы закончили с бронзой – лучший результат в истории клуба.

«Ростов» в сезоне-2015/16

В РПЛ-2014/15 «Ростов» финишировал на 14-м месте и остался в элите благодаря победе в стыках. И перспективы нового сезона были смутными – летом команду покинуло сразу 18 футболистов. Несмотря на это, ростовчане неплохо стартовали. А второй круг прошел в плотной борьбе за чемпионство с ЦСКА. На финише «Ростов» выдал серию из 4-х побед, но золото все-таки взяли армейцы с Леонидом Слуцким.

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Фото: fckrasnodar.ru ; РИА Новости /Саид Царнаев, Сергей Пивоваров