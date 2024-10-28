Винисиус – явный фаворит на «Золотой мяч». А всегда ли это гарантия победы?

Были исключения.

Винисиус Жуниор – букмекерский фаворит на «Золотой мяч»-2024. Но гарантирует ли это ему награду? Ставки на Спортсе’’ отследили результаты с 2013 года.

Последние десять «Золотых мячей» уходили Лионелю Месси или Криштиану Роналду. Пару раз список разбавили Карим Бензема и Лука Модрич. Были ли все эти победители фаворитами? В каждый год складывалось по-разному.

👑 Победитель-2023: Месси

После успешного ЧМ-2022 сомнения едва ли у кого-то оставались, но букмекеры еще поигрывали в интригу – например, давали на это 1.33 летом. В сентябре – за полтора месяца до церемонии – на Месси было уже 1.14, Эрлингу Холанду давали 5.00.

👑 Победитель-2022: Бензема

Британские медиа в апреле 2022-го, комментируя решающие голы Карима в ЛЧ, вспоминали, что вообще раньше фаворитом был Мохамед Салах, а на Бензема давали чуть ли не 17.00. А уже весной приз египтянина оценивали в 7.50, француза – в 2.10. В августе стало ясно, что никакой борьбы не будет – 1.03 на Бензема.

👑 Победитель-2021: Месси

Летом перед Евро в лидеры выбился Килиан Мбаппе с 3.25, было 5.50 у Роберта Левандовского и 6.00 у Нголо Канте. Дальше Килиан не сверкнул на Евро, а Лео выиграл Кубок Америки.

Любопытно, что шансы взметнулись у Левандовского – в октябре коэффициент составил 1.36, а у Месси – 2.75. Но за несколько дней до объявления победителя они поменялись местами – теперь на аргентинца было 1.62, на поляка – 2.20. Так Левандовски и не взял «Золотой мяч», хотя если бы награда вручалась в 2020 году – наверняка бы его получил.

👑 Победитель-2019: Месси

Но казалось, что «Золотой мяч» никуда не уйдет от Вирджила ван Дейка, который выиграл с «Ливерпулем» ЛЧ и вообще провел мощнейший сезон: 1.67 на него летом, 2.20 – на Месси. В октябре букмекеры вообще не сомневались в победителе – 1.30 на голландца, 3.25 – на аргентинца. Но в реальности выиграл Месси.

Третьим претендентом был Роналду – но все равно далек от награды – то 13.00, то 17.00.

👑 Победитель-2018: Модрич

Здесь расклады менялись в течение года. Весной была такая тройка: Месси – 2.38, Неймар – 3.25, Кевин Де Брюйне – 7.00. Летом в разгар чемпионата мира букмекеры предлагали 1.20 на Роналду, 9.00 на Месси и 11.00 на Харри Кейна. Модрича в этот момент оценивали в 17.00, а потом он выдал супертурнир.

Перед церемонией все было окончательно ясно – всего 1.10 на Модрича и 7.50 на Роналду.

👑 Победитель-2017: Роналду

Перед финалом ЛЧ португалец уже был фаворитом с 1.35, а дальше шли Джанлуиджи Буффон за 4.50 и Месси за 5.00. После этого «Реал» победил «Ювентус» 4:1, а Роналду и после не снижал оборотов, так что в декабре его можно было досрочно объявлять победителем – 1.05. Месси – позади с 9.00, Неймар – далеко с 34.00.

👑 Победитель-2016: Роналду

Едва ли тут у Криштиану могли быть какие-то конкуренты после победы в ЛЧ и на Евро – так и вышло с 1.18. Антуана Гризманна вместе с Месси оценивали в 13.00. А за 17.00 котировали Луиса Суареса.

👑 Победитель-2015: Месси

В начале года предыдущего победителя – Роналду – оценивали чуть выше (в 2.50), но Месси – рядом (3.25). Выступления в 2015-м все изменили, несмотря на хороший год Роналду – Месси выиграл три трофея (в том числе ЛЧ) с «Барселоной» и дошел до финала со сборной Аргентины на Кубке Америки.

Коэффициент на Лео достигал и 4.00, а потом снизился до 1.08. У Неймара и Роналду он был уже от десятки и выше.

👑 Победитель-2014: Роналду

Это произошло несмотря на триумф сборной Германии, хотя в какой-то момент Мануэль Нойер с коэффициентом 5.00 шел выше. Но когда были объявлены 23 номинанта, букмекеры вывесили коэффициенты, где господствовал Роналду с 1.14. Нойера можно было найти с 6.50, Месси – с 9.00.

👑 Победитель-2013: Роналду

Перед объявлением номинантов лидировал Месси с 2.00, дальше шел Франк Рибери с 3.50, а за ним – Роналду с 3.75. После того, как стал известен список, вперед вырвался француз (2.10), аргентинец переместился на второе место (2.63), португалец заметно отставал (10.00). Результат вы знаете – тройка та же, а распределение – Роналду-Месси-Рибери.

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Вопрос по «Золотому мячу»-2024 остается открытым. Церемония награждения пройдет сегодня в Париже. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Винисиус, Родри, Беллингем, а кто еще? Главные фавориты на «Золотой мяч»-2024

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Aurelien Meunier, Philipp Schmidli; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press