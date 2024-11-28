Лэмпард возглавил «Ковентри» с 17-го места в Чемпионшипе. 26.00 – сходу выведет клуб в АПЛ

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Ковентри».

Клуб идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь в 2 очках от зоны вылета и в 10 баллах от зоны потенциального повышения в АПЛ.

Британские букмекеры дают коэффициент 26.00 на то, что «Ковентри» с Лэмпардам выйдет в АПЛ по итогам сезона. Перед началом сезона на это давали кэф 6.00.

На вылет «Ковентри» в третий по силе дивизион Англии можно поставить за 19.00.

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