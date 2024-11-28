Беттор выиграл 2 миллиона со ставки в 300 рублей на экспресс из 19 футбольных матчей
«Лиги Ставок» сообщила о крупном выигрыше своего клиента.
В субботу, 23 ноября, беттор поставил 300 рублей на экспресс из 19 футбольных матчей различных чемпионатов с общим коэффициентом 6775.00.
Все события в экспрессе зашли – игрок получил выигрыш в размере 2 032 626 рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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