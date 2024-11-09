«Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо», ведя 1:0 к 78-й минуте. В лайве на это давали 20.00

«Динамо» Махачкала дома победило «Оренбург» в 15-м туре Мир РПЛ (2:1).

В прематче хозяева котировались фаворитами за 2.55. В лайве при счете 1:0 в пользу оренбуржцев коэффициент на «Динамо» поднялся до 20.00. Махачкалинцы сравняли счет на 78-й минуте и вырвали победу на 90+1.

Тотал больше 2,5 голов зашел во втором матче подряд с участием махачкалинцев. До этого у них было 13 игр кряду в РПЛ с тоталом меньше 2,5.

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