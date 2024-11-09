Алонсо – главный фаворит на замену Анчелотти в «Реале», Рауль – 2-й, Артета – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры открыли линию на следующего главного тренера «Реала».

Ранее Relevo сообщил, что руководство «сливочных» рассматривает увольнение Карло Анчелотти , если он не исправит результаты. Букмекеры считают Хаби Алонсо главным кандидатом на замену итальянского специалиста. Вторым котируется Рауль, третьим – Альваро Арбелоа.

Следующий главный тренер «Реала» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо («Байер») – 4.00;

2. Рауль («Реал Кастилья») – 6.00;

3. Альваро Арбелоа («Реал» U19) – 7.00;

4. Микель Артета («Арсенал») – 9.00;

5. Антонио Конте («Наполи») – 11.00.

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