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Алонсо – главный фаворит на замену Анчелотти в «Реале», Рауль – 2-й, Артета – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры открыли линию на следующего главного тренера «Реала».

Ранее Relevo сообщил, что руководство «сливочных» рассматривает увольнение Карло Анчелотти, если он не исправит результаты. Букмекеры считают Хаби Алонсо главным кандидатом на замену итальянского специалиста. Вторым котируется Рауль, третьим – Альваро Арбелоа.

Следующий главный тренер «Реала» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо («Байер») – 4.00;

2. Рауль («Реал Кастилья») – 6.00;

3. Альваро Арбелоа («Реал» U19) – 7.00;

4. Микель Артета («Арсенал») – 9.00;

5. Антонио Конте («Наполи») – 11.00. 

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
logoБайер
logoКарло Анчелотти
logoАльваро Арбелоа
logoХаби Алонсо
logoМикель Артета
logoРеал Мадрид
logoРауль
logoАрсенал
logoНаполи
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