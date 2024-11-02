«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Рубином». В лайве на это зашел коэффициент 6.50

«Локомотив» победил «Рубин» в 14-м туре Мир РПЛ – 1:0.

«Локомотив» вырвал победу благодаря голу на 88-й минуте. До матча на «железнодорожников» давали 1.70. В лайве коэффициент на них поднялся до 6.50.

Букмекеры ожидали, что игра получится результативной. На тотал больше 2,5 голов давали 1.70. Тотал меньше 2,5 зашел за 2.14.

Ставочная вики Спортса

Чернявский ждет гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба забьет. Прогнозы авторов Спортса’‘ на РПЛ