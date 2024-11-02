«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Рубином». В лайве на это зашел коэффициент 6.50
«Локомотив» победил «Рубин» в 14-м туре Мир РПЛ – 1:0.
«Локомотив» вырвал победу благодаря голу на 88-й минуте. До матча на «железнодорожников» давали 1.70. В лайве коэффициент на них поднялся до 6.50.
Букмекеры ожидали, что игра получится результативной. На тотал больше 2,5 голов давали 1.70. Тотал меньше 2,5 зашел за 2.14.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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