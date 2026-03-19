«Теперь я знаю намного больше об НБА и своих возможностях». Егор Дёмин – о первом сезоне в лучшей лиге мира

Сейчас расскажу обо всем по порядку, новостей много.

Вначале Лос-Анджелес, мой первый Матч Звезд. Даже через 10-15 лет я буду вспоминать этот Матч восходящих звезд, саму атмосферу и встречу с легендарными игроками. КАРМЕЛО ЭНТОНИ, ТРЭЙСИ МАКГРЭЙДИ, ВИНС КАРТЕР! С Винсом я был знаком раньше, а теперь сыграл под его руководством.

Это было незабываемо, тем более наша команда победила!

Отдельно вспоминаю свою встречу с легендой «Индианы» Реджи Миллером, одним из лучших снайперов в истории НБА. Реджи сейчас работает комментатором и аналитиком – приятно было услышать, что он следит за матчами «Бруклина» и ему нравится моя игра. Мы встретились в коридоре арены, поговорили сфотографировались…

Вообще эти несколько дней в Лос-Анджелесе на Матче звезд воспринимаются сейчас как что-то нереальное. До сих пор пытаюсь сложить все воспоминания, встречи и разговоры воедино.

На самом деле, игроки приезжают не только на сам Матч звезд, параллельно НБА организует целую серию отдельных мероприятий. У нас была важная встреча с представителями ассоциаций игроков НБА. Выступал сам Карим Абдул-Джаббар! Были и другие знаменитые игроки на этой встрече – тот же Джамал Кроуфорд. Молодым игрокам, новичкам и второгодкам рассказывали, как устроена НБА изнутри – про финансовые операции, работу СМИ и медиа. Обсуждали много вопросов, которые не связаны с баскетболом напрямую. Было очень интересно поучаствовать и послушать организаторов.

В детстве я часто представлял себя игроком НБА, но даже подумать не мог как это будет в реальности. Конечно, я смотрел матчи, следил за отдельными игроками. Помню, моей первой майкой была джерси Дуэйна Уэйда из «Майами», старший брат был Леброном Джеймсом, а папа – Крисом Бошем. Вот такое большое трио.

Потом у меня еще была джерси Кайри Ирвинга времен «Бостона». Тогда и представить не мог, что встречу всех этих игроков и даже сыграю с некоторыми в баскетбол!

Первый сезон в НБА для меня закончен. Итоги пока не подводил, готовлюсь сейчас к лету. Я сыграл в 52 матчах, это был бесценный опыт, новые ощущения. Теперь знаю намного больше о Лиге, командах и о своих возможностях – это самое главное. Поэтому я доволен и считаю сезон успешным для себя.

Сейчас у меня по плану восстановительная программа. Тренажерный зал, силовая работа, направленная на укрепление стопы и поддержание здоровья – чтобы исключить возможные травмы и повреждения в межсезонье. Дальше начну подключать беговые упражнения, работать непосредственно на баскетбольной площадке с мячом. После чего работа с командой в зале в Бруклине!

Спасибо всем большое, что следили за моим первым сезоном в НБА, болели и смотрели ночные матчи «Нетс», писали комментарии и читали блог!

