Теперь у «Мемфиса» есть свой дизайнер кроссовок. Жена одного из игроков – настоящий художник по обуви

Знакомьтесь, Джей и Линдси Хаффы.

Центровой «Мемфиса» Джей Хафф до сих пор воспринимается как новичок, хотя дебютировал еще в 2021-м. За четыре года в НБА Джей сменил четыре клуба и пока ни в одном из них не сыграл больше 20 матчей. Первый – и пока единственный – раз в старте он вышел в недавней игре против «Лейкерс» («Гриззлис» уступили «-5»). В 26 лет он держит флагманский курс на преждевременное облысение, хотя и пытается отвлечь нас от очевидного своей кустистой бородой.

Но за 110-килограммового гиганта можно только порадоваться, даже не возбраняется по-доброму ему позавидовать, ведь свою главную победу в жизни он уже одержал. И речь не о гарантированном контракте на несколько миллионов долларов.

Линдси Хафф круто кастомизирует кроссовки. И это лишь самое «промышленное» из ее творений

Это не история про «талантливый человек талантлив во всем», это тот случай, когда человек пробует себя в разных начинаниях, относится с уважением к каждому из них и благодаря этому добивается результатов. Линдси Хафф не «модель, дизайнер, инфлюенсер, автор книг и аппаратчик приготовления замесов». Когда ей задают вопрос – кто она и чем занимается, девушка обходится без напускного пафоса.

«Я художница, закончила архитектурный факультет университета Вирджинии. Мы с мужем Джеем живем в Мемфисе, штат Теннесси, любим путешествовать, играть в баскетбол и проводить время с семьей и друзьями», – по-простецки описывает свой жизненный уклад Линдси.

Правда, когда у нее остается время на игры в баскетбол, решительно неясно. У девушки есть собственный сайт , где глаз первым делом падает на вкладку «портфолио». Так вот там помимо фото кастомизированных кроссовок можно встретить ряд архитектурных проектов, спроектированных Линдси и вполне сравнимых с теми, которые вам могут предложить в профессиональном дизайнерском бюро.

А еще: солидная коллекция живописных работ и уютный блог, в котором девушка без шума, пыли и блесток рассказывает, как искала помещение под студию и обустраивала рабочее место. Ну и, конечно, то, что интересует нас прежде всего – галерея кроссовок.

Хафф начала получать заказы еще в университете. Все началось вовсе не с баскетбола

Сейчас это занятие – совершенно точно больше, чем хобби, да оно и им не являлось. Все началось еще в университете, который во всех смыслах запустил Линдси во взрослую жизнь. Там она начала пробовать силы в живописи, там же познакомилась с Джеем, который тогда и предложил девушке делать кроссовки на заказ. Но он был далеко не первым, Джей лишь подтолкнул супругу к очевидному решению. Первый крупный заказ Линдси стал следствием дружбы с Кэролайн Дарни – спортивной фанаткой, выпускницей бизнес-школы Дардена и студенткой Калифорнийского университета. Дарни увидела в соцсетях яркие эскизы кроссовок от Линдси, а заодно оценила, как та разбирает стиль университетских тренеров по футболу и по легкой атлетике. Дарни тут же поделилась фото с пресс-атташе футбольной команды университета Джимом Дэйвсом.

«Когда Кэролайн показала мне эти фото, моя реакция была мгновенной. Я сказал: «Это очень круто, это то, что нам нужно». Надвигалась ACC Kickoff – ежегодная встреча тренеров и лучших игроков со всей конференции, которая приурочена к началу сезона. Много прессы, игроки стараются заявить о себе. Важное медийное событие в мире университетского футбола. И кастомизированные кроссовки для наших игроков отлично вписались бы в общую картину», – вспоминает Дэйвс.

Дебютным заказом для Линдси стало изготовление аж семи уникальных пар Nike Air Force 1. Часть из них предназначалась для игроков ее университета Вирджинии, а часть – для футболистов из команды Калифорнийского университета.

«Это был странный, волнующий, но положительный опыт. Я никогда не встречалась с этими парнями из Калифорнии вживую. Мы поговорили только в соцсетях, они рассказали о детских воспоминаниях, о том, что любят, чем дорожат, предлагали свои идеи. Так я узнала, что один из них любит суши и водит пикап GMC. Другой обожал парк развлечений в своем родном штате Огайо. А у третьего была кличка «Ловкач». Удивительно, но обошлось практически без набросков и предварительных макетов. Я просто попыталась адаптировать их рассказы и предложения, сделать их визуальными. И когда они увидели готовый вариант, то все были в полном восторге», – вспоминает Хафф.

Кроссовки произвели фурор во время презентации на ACC Kickoff, к Линдси стали обращаться с заказами спортсмены со всей страны.

«Я вообще не была уверена, в каком направлении все это пойдет, а оказалось, что кроссовки с моим дизайном намного популярнее, чем я предполагала», – признается Линдси.

Сейчас именно кроссовки – главная статья доходов Линдси. От желающих нет отбоя

Фотопосты, посвященные кроссовкам с дизайном Линдси, начали множится, на ее сайте появилась отдельная вкладка, и процедура кастомизации обрела вполне конкретные формы. Обычно клиенты покупают обувь, затем отправляют запрос на сайт Линдси, после чего договариваются о цене. Средний ценник – от 200 до 450 долларов в зависимости от типа обуви и сложности дизайна.

«Сейчас я более обстоятельно подхожу к заказам, которые поступают. Я не скажу, что у меня сложилась какая-то громкая репутация. Просто я понимаю, что многие из пожеланий клиентов связаны с их характером, с тем, что им дорого. А с таким не шутят. Я была воспитана в религиозной семье, и верю в то, что у каждого в этом мире есть миссия. И если у человека что-то хорошо получается, то он не должен воспринимать это как должное. Поэтому я стараюсь относиться к своему делу ответственно. Даже когда мне приходится делать свою работу в не самых привычных условиях».

До того как подписать соглашение с «Гриззлис» на 10 млн на 4 года (половина – гарантированные деньги), Джей Хафф был одним из многочисленных скитальцев НБА. 10-дневные контакты, побывки в G-лиге, попытки впечатлить работодателей в Летней лиге. В общем, типичные тяготы и путешествия незадрафтованного игрока. Вашингтон, Лос-Анджелес, вновь Вашингтон, на 1 игру в НБА приходилось 6 игр за фарм. Затем Грэнд-Рэпидс, штат Мичиган, с редкими вылазками в основную команду в Денвер на роль «тренировочной груши» для Йокича. И вот теперь – Мемфис с первым в жизни гарантированным заработком.

Линдси сопровождала Джея в его кочевом образе жизни, при этом успевая уделять время как творчеству, так и бизнесу.

«Когда Джей выступал за «Лейкерс» в Летней лиге, наш номер в отеле превратился в нечто среднее между художественной мастерской и колл-центром. Я списывалась и созванивалась с людьми насчет деталей дизайна кроссовок, прямо там же наносила краску, обрабатывала поверхность кроссовок специальными составами. Это было нечто, но это опыт. Зато теперь, когда у нас появилось свое место, а я нашла студию для работы, процесс стал более отлаженным и четким. Я чувствую себя увереннее, начался этап нашей жизни, когда мы можем выдохнуть. Мы оба ценим это», – признается Линдси.

Период стабилизации был немедленно отмечен созданием именных кроссовок для супруга. На первый домашний матч «Гриззлис» Джей вышел в авторской версии модели Nike Zoom Freak 4. Болельщики тут же призвали лидера «Мемфиса» Джа Морэнта поддержать семейный подряд Хаффов, а сам Джей признавался, что некоторые партнеры по команде проявили интерес к картинам его супруги, которые представлены на сайте.

Глядишь, вскоре рассадник юношеского максимализма и понтов в Теннесси превратится в обиталище ценителей прекрасного. Если так, то в лице Джея Хаффа руководство «Мемфиса» получило не только полезного центрового на скамейку (уже есть первая 20-очковая игра, Хафф играет по 15 минут за матч, дает отдохнуть новичку Заку Иди и позволяет звезде «Гриззлиз» Джарену Джексону реже играть на нелюбимой позиции центра) – но еще и того, кто перекрасит имидж клуба.

А пока его супруга успешно перекрашивает спортивную обувь.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Goodlett