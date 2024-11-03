Самая яркая болельщица «Хит» – родом из России. Кто такая Радмила Лолли?

Певица, модельер, икона стиля.

«Майами» уже давно и вполне заслуженно снискал себе славу серьезного баскетбольного картеля под предводительством лощеного негодяя Пэта Райли. Дух, окружающий «Хит», это терпкая смесь пота, гари и мускуса суровых взрослых мужчин. Ирония, конечно, тоже присутствует в виде выходок Джимми Батлера, но в строго ограниченных рамках, которые с некоторых пор начали ощутимо сужаться.

Поэтому возможность слегка поегозить в адрес «Хит» – краснокнижно редкая. И когда предоставляется – ею нельзя не воспользоваться.

Тем более, когда ее нам буквально дарит соотечественница Радмила Лолли.

Кто?

Согласен, столь экзотическое имя звучит вполне сопоставимо с прозвищем «Звездный Лорд». Радмила Лолли – и тут без опечаток – дива дивное. Уроженка Москвы, родилась в 1986-м, оперная певица (вроде бы сопрано, но это не точно), кутюрье, модель, деятель искусств (так написано в ее соцсети, где у нее 473 тысячи подписчиков) и жгучая болельщица «Майами Хит».

Собственно, фактом месторождения ее связь с Россией и исчерпывается. В юном возрасте Радмила проявила определенные склонности к классической опере и решила строить свою карьеру в этом направлении.

И вот тут след ее профессиональной деятельности начинает извилисто петлять, поскольку найти где-либо кадры Радмилы Лолли, исполняющей классические партии, крайне затруднительно. Есть несколько подтверждений акапельной репетиции «Ave Maria» с оркестром, упоминания о выступлениях в «известных залах, зарекомендовавших свой высокий уровень приглашением звезд оперной сцены», и 8 треков, содержание которых оперным пением можно назвать с большой натяжкой. В них Радмила с увесистым, бьющим наотмашь русским акцентом старается не отставать от музыкального сопровождения (виолончель превалирует). Получается не всегда, но рвение, с которым солистка все это проделывает, подкупает.

А главное – в будущем себя оправдает, уж поверьте.

В том, что касается оперы с большой, красивой и прописной буквы, Лолли не Аида Гарифуллина и не Хибла Герзмава. Но Радмила – человек перестроечной эпохи, а, стало быть, способность к выживанию и адаптации у нее в крови. Что она и подтвердила сменив классический жанр на нечто более легковесное. Первый полноформатный альбом, датированный 2018-м, она записывала уже на собственной студии Radmila Lolly Records (свежо!). Как наиболее точно идентифицировать жанр? Вспомните запись «The Rhapsody Overture» 1997 года, на которой рэп-мародеры ONYX зачитывали поверх «Тоски» Пуччини, а кузен Снуп Догга Warren G учил жизни «на районе» под аккомпанемент оперы Глазунова «Князь Игорь».

Лолли, к несчастью, не читает рэп, зато томно вздыхает под дискотечный бит в клипе «Shadows». Особый надрыв происходящему придает наличие золотого бикини и леопардового халата на плечах оперной певицы. Радмила в многочисленных интервью – в отличие от ее арий их легко найти – стабильно напоминает о том, что она еще и дизайнер. И вот как раз с этой гранью таланта и связана ее взаимная любовь с «Майами Хит».

Лолли рядится в платья с символикой команды и написала «Гимн Майами»

C некоторых пор в Зал славы баскетбола попадают еще и знаменитые болельщики …

А Радмила Лолли стать таковой явно стремится. Лолли реализует свои самые смелые дизайнерские фантазии, к коим относится пошив нарядов с символикой «Хит». По словам Радмилы, когда она переехала в Майами, ее пригласил на матч один из друзей – теперь вы знаете кого винить – Шейн Баттье, в бытность игроком взявший с «Хит» два титула.

«Я понятия не имела о том, что такое баскетбол и как в него играть, но меня пленила атмосфера. Мне понравилась залитая светом арена, белоснежный цвет домашней формы, шоу, взаимодействие игроков с публикой. Я мгновенно стала фанаткой «Хит».

И когда начался ковид, я захотела поддержать команду и заодно продемонстрировать свою любовь к «Майами». Я купила 15 игровых джерси «Хит» и сшила несколько платьев собственного дизайна. Фото мгновенно стали популярны в соцсетях, люди стали просить меня сделать для них что-то подобное из джерси конкретных игроков. Это было настоящее сумасшествие, некоторые джерси я скупила полностью, но имена не скажу, чтобы не обидеть остальных игроков. В общем, мои наряды стали популярны не только у болельщиков «Хит», но и тех, кто не боится продемонстрировать любовь к игре самым неординарным способом», – делится историей успеха Радмила.

И понеслась. Сделанные на основе не самой замысловатой техники лоскутного шитья (patchwork, если по-заморски), но безусловно броские работы Лолли стали популярны у жен бывших и нынешних баскетболистов «Хит», состоятельных болельщиков и всех тех, кто не постеснялся надеть на себя это.

Изображения Радмилы, сидящей в ярких нарядах на первых рядах матчей «Хит», стали угрожающе часто появляться в местной прессе, соцсети самой Лолли – где она подписана как RED MILA – начали полниться совместными фото с игроками и ветеранами клуба, а ее признания в любви «Майами» стали звучать все чаще и чаще.

Апофеозом стала запись трека с оригинальным названием «MAGIC a.k.a. Magic City», которому наверняка бы сильно позавидовал большой фанат НБА Олег ЛСП, у которого есть альбом почти с таким же названием, и чуть меньше – все население штата Джорджия.

(Если кто запамятовал, то «Magic City» – это культовый стрип-клуб в Атланте, куда совершают паломничество все музыканты, актеры и спортсмены. Именно туда заскочил Лу Уильямс сразу же после похорон своего деда на которые его отпустили из «баббла» в период ковида. Защитник до последнего утверждал, что первопричиной были куриные крылышки с фирменным лимонным соусом.)

Но у Радмилы свое видение, и она говорит, что песня названа в честь одного из прозвищ Майами (что правда) – посвящена городу, «Хит» и вообще может считаться неофициальным гимном клуба. Она даже исполняла его в перерыве одного из матчей в прошлом сезоне.

Я посмотрел клип на эту песню за вас и теперь знаю, что чечетка и гопак (там натурально выделывают такие па) – часть культурного кода Майами. Магия, не иначе.

Готовность Лолли объединять культуры и соединять несколько джерси в одно платье была по достоинству оценена представителями глянца. Радмила продемонстрировала плоды своего вдохновения на страницах вьетнамского Harper’s Baazar. Не парижский, но тоже весьма почетная весовая категория. Там же – на обложке – относительно недавно мелькала Сапфир Хауэлл, баскетбольные новостные ленты (и комментарии) помнят ее под именем Эльзы Джин – порнозвезды, которая в прошлом году обвинила разыгрывающего «Милуоки» Брина Форбса в домашнем насилии. Это просто для понимания уровня вьетнамского Harper’s Baazar.

Несмотря на всю неоднозначность Лолли, едва ли ее есть за что всерьез критиковать – яркая, живая, чудаковатая барышня. Своим появлением на матчах «Хит» она добавила цвета и красок команде. Самое забавное во всей этой ситуации – контраст ее личности и напускной серьезности всей организации «Хит». Впрочем, и этот контраст исчезает, если вспомнить, что Майами – мультикультурный город, где с успехом находят для себя место аргентинские гении футбола и местные гении баскетбола, коренные и некоренные американцы, кубинские беженцы и богачи из Европы. Именно в таких условиях уроженка Москвы Радмила Лолли может стать олицетворением города Майами и самой верной болельщицей «Хит».

Если уже не стала.

Фото: Gettyimages.ru /Romain Maurice, Allen Berezovsky, Mike Ehrmann; East News /AP Photo/Wilfredo Lee