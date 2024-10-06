Судьи Лиги ВТБ не умеют считать до пяти – так ЦСКА сгорел за 1,7 секунды до сирены

Лига ВТБ уже второй год как очень хочет походить на НБА, делая однозначный выбор между шоу и баскетбольными правилами. По этим самым правилам на вынос из-за боковой дается не более 5 секунд: Дмитрий Хвостов, оказавшись с мячом за 6,1 секунды до сирены, искал партнера как минимум 7, если не 8. На видео заметно, что арбитр Путенко взмахнул рукой 6 раз и крепко так задумался. Передача все же пришла к Обри Доукинсу, который мгновенно нашел пространство на дуге и реализовал решающий трехочковый.

Все получилось очень красиво. Прямо как в НБА.

ЦСКА не стал заострять внимание на математических способностях судей, как минимум, потому что у армейцев было много причин задуматься о собственной игре.

Во-первых, оказалось, что после травмы Тони Джекири у красно-синих пожар в «краске». В решающие минуты они регулярно пропускали под щит маленьких «Нижнего», а еще продолжали отдавать подборы. Всего на щите армейцев хозяева взяли 23 отскока (у ЦСКА всего 6), в том числе 4 в последней четверти.

Во-вторых, провалился новый спаситель ЦСКА Алекса Аврамович. У него не пошло с самого начала, а тренер Пистиолис вроде бы нашел более компетентную связку Тримбл-Уэйр, но за 4 минуты до конца встречи вернул на площадку серба в качестве основной атакующей опции. Тот соорудил несколько атак и переписал свои 0 очков на 6, но в решающий момент все равно подвел: он пытался реализовать изоляционное владение против Александра Чадова, но в кольцо не попал.

В-третьих, игра ЦСКА была далека от тех стандартов, благодаря которым неделю назад они воспринимались как команда, которая на две головы сильнее остальных в лиге. Гости допустили 16 потерь – особенно подвели Пистиолиса запасные в начале четвертой: когда они не промахивались, то теряли мяч против прессинга по всей площадке, и к середине четверти армейцы набрали только 2 очка за десятиминутку. Плюс из маленьких никто не мог попасть издали – 4 из 17, все попадания на счету форвардов.

В-четвертых, ЦСКА просчитался и в этом решающем владении не хуже, чем Путенко. Подразумевалось – по крайней мере, того ждал Никита Курбанов – что армейцы разменяются на заслоне: форвард отстал от Доукинса и надеялся на помощь Ливио Жан-Шарля, но француз снайпера проигнорировал и остался со своим. В итоге у него получилось весьма своеобразное поздравление с днем рожденья – Курбанову напомнили, что ему уже 38 лет.

«Нижний Новгород» одержал 4-ю победу над ЦСКА за всю историю Лиги ВТБ.

В этом году клуб Сергея Панова отошел от статуса «русской команды». Зорана Лукича сменил Сергей Козин, но на первых ролях теперь исключительно легионеры, которым помогают ветераны Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин. Они и навязали жесткую игру под щитами армейцам, превзойдя соперника в атлетизме, быстроте рук и желании. У Обри Доукинса ушло не так много времени, чтобы раскрыться в качестве одного из лучших снайперов Лиги ВТБ: он решил не только последнюю атаку, но и несколько предыдущих, а когда не попадал сам, то находил партнеров после собственных подборов под чужим кольцом. На его счету – 21 очко, 9 из 14 с игры, 5 подборов.

Фото: vk.com/nnbasket