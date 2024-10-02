«Посмотришь на Грайнер: такой амбал! А в душе – милый одуванчик». Расклады на новый сезон и «сборная мира» в УГМК

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Интервью форварда «Самары» Сабины Абайдуллиной накануне старта нового сезона Премьер-лиги: фавориты чемпионата, общение с Дайаной Таурази и Бриттни Грайнер и оценка новым мячам.

- Предсезонка завершена. В каком состоянии и настроении ты и команда подходите к первому официальному матчу?

- Сначала у нас было все хорошо. Но, видимо, я сглазила нашу команду. У других команд были травмы и болезни, и я как-то сказала: «Тьфу-тьфу, у нас все хорошо, никто не травмирован, никто не болеет». И после этого мы немного, так скажем, пошли под откос... Но уверена, это нам не помешает: мы хорошо подготовлены и, несмотря на травмы, справимся со всеми вызовами. Очень надеюсь, что все наши игроки сейчас придут в норму и будут в полной готовности к началу сезона. Уверена, так и будет!

- Вы провели за предсезонку несколько матчей с разными соперниками, от «Нефтяника-Титан» до УГМК. Кто произвел самое большое впечатление? Кто будет фаворитом сезона, а кто всех удивит?

- Фаворит-то понятно, кто. Дай бог, я очень на это надеюсь, мы с ним поборемся. Но загадывать и что-то определенное сказать сложно: это женский баскетбол, здесь все непредсказуемо. Даже если посмотреть на наши предсезонные матчи: мы выиграли и «Надежду», и «Нику» – но проиграли «Енисею», который из-за травм и болезней играл очень короткой ротацией.

В УГМК очень хорошие легионеры, да и в целом состав сильный. То же самое могу сказать и про курское «Динамо», куда приехали интересные легионеры. «Надежда» интересна, скорее, новым главным тренером: к команде с Александром Ковалевым все уже более-менее привыкли, а вот чего ждать от «Надежды» с Евгением Ивановым, мы пока не знаем. В МБА собраны преимущественно молодые игроки — посмотрим, как они себя проявят. Сыктывкар? Считаю, мы должны уверенно его обыгрывать. И хотелось бы всерьез побороться с УГМК и Курском. Очень хочется побороться за медали.

- «Самара» начинает сезон серией из шести матчей на выезде. В твоей карьере когда-нибудь было что-то похожее?

- Первая домашняя игра – только 31 октября! Весь октябрь мы будем в разъездах. Такого у меня никогда не было. С одной стороны, это будет тяжело: ты постоянно на чемоданах, постоянно в разных городах, эти переезды... С другой, мы часто будем в Москве – а там у меня парень, и я буду счастлива, мы хоть увидимся!.. Да и потом у нас будет больше матчей в Самаре – в этом тоже, наверное, можно найти плюс.

- Прошлый сезон ты ярко провела в «Спарте энд К». Летом подмосковную команду покинули три лидера, три игрока национальной сборной. Ты и Анна Кузнецова перебрались в Самару – не было, пусть даже в шутку, предложений «прихватить» с собой еще и Анну Позднякову, перешедшую в курское «Динамо»?

- Она еще раньше нас контракт с «Динамо» подписала. Хотя, конечно, мы об этом говорили: а пойдемте все вместе! Еще и Эльзу Сиразутдинову пытались за собой утащить, но не получилось.

- При этом начинала карьеру ты в УГМК, который тогда, шесть-семь лет назад, был настоящей «сборной мира». Был ли у тебя шанс там закрепиться?

- Там были звезды, а мы так, привлекались иногда «для количества». И это меня не устраивало: я хотела играть. Да, я тренировалась реально со сборной мира, с самыми крутыми игроками из Америки и Европы – и это был очень крутой опыт!, но я хотела играть. Возможно, это какие-то детские амбиции, но во мне до сих пор это есть: я хочу именно играть, а не просиживать на скамейке, хочу быть игроком, который что-то решает и от которого что-то зависит — и я приняла решение из УГМК уйти. Конечно, я могла бы попробовать там «досидеть». Но амбиции были сильнее, хотелось попробовать себя в Премьер-лиге. Можно только порадоваться за Викторию Завьялову (Третьякову), с которой мы когда-то вместе начинали в УГМК: ей хватило терпения дождаться своего шанса, и теперь она играет важную роль в команде.

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- На днях появилась информация, что Дайана Таурази, с которой ты пересекалась в УГМК, возможно, завершит карьеру. Какой она тебе запомнилась?

- Я тогда была еще почти ребенком – и смотрела на нее, как на какого-то бога. Про нее не зря говорят, что это Майкл Джордан в юбке. Я рядом с ней ходила-то чуть не на цыпочках, боялась, что она меня о чем-то спросит или что-то скажет. Я ее даже чуть побаивалась – но при этом понимала: вау, я тренируюсь с Таурази! Вообще американки относились к нам, молодым девчонкам, так: есть ты, нет тебя – вообще без разницы. Европейки относились гораздо лучше. И Альба Торренс, и Эмма Мессеман старались общаться с нами, помогали – и я им благодарна за такое отношение. Но легионеры вообще все разные. Я вот очень люблю Бриттни Грайнер. На нее посмотришь: такой, казалось бы, амбал! А в душе – милый одуванчик: всегда улыбается, шутит, с теплотой обнимет. Я за нее очень по-человечески переживала, когда приключилась эта история.

- Сама себя не хотела почувствовать легионером? Поиграть где-нибудь в Европе, например?

- Были такие мысли. Но мешает какой-то страх: ехать совсем одной в другую страну – это меня до сих пор пугает. И дело не в языковой проблеме, английский я знаю. Но, не дай бог, со мной что-то случится: куда я подамся, что делать? А как ко мне мамочка приедет? Больше какие-то бытовые вопросы. Или, например, мне какой год предлагают поехать в Саудовскую Аравию. Я понимаю, что там все хорошо с финансами – но есть слишком много «но», которые, скажем так, отталкивают.

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- Ты говорила про желание играть, когда уходила из УГМК. И впервые полноценно попробовала себя в Премьер-лиге в составе «Инвенты»...

- Эту команду собрали практически на базе нашей сборной U20 1997 года рождения. Хотели развивать молодых российских игроков — и мы, помню, весной 2019 года заняли в Премьер-лиге пятое место. Считаю, это был классный проект. Сидеть под «звездами» в других клубах не всегда приятно – а здесь все молодые заиграли.

- И в сборных, и в «Инвенте» ты работала с Элен Шакировой. После нескольких лет в Казахстане она вернулась в российский чемпионат. Как думаешь, сможет ее «Нефтяник-Титан» удивить в новом сезоне?

- Мы играли с Омском в предсезонке – и ее работа с командой уже видна. У Элен Рафаэловны всегда есть «умная» тактика – некоторым, возможно, тяжело ее понять. Но я уже по предсезонке видела, что она внедряет свое видение в игру команды, и девчонки с ее тактикой выглядят очень хорошо. Думаю, Омск в этом сезоне еще покажет!

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- В «Инвенте» ты также поиграла с сестрами Фролкиными и Юлией Козик, которые через два года взяли «серебро» в баскетболе 3х3 на Олимпиаде. А у тебя какие отношения с 3х3?

- С баскетболом 3х3 я никогда не пересекалась. В этом году мне предложили попробовать, съездить в сборную – но в тот момент у меня были проблемы с мениском. Мне кажется, я не смогу именно в 3х3: это сильно интенсивно, много жесткого контакта – пока я предпочитаю баскетбол 5х5. А за девчонок я тогда, конечно, порадовалась, они молодцы!

- В сборную России 5х5 ты вызываешься регулярно. Что для тебя значит приглашение в национальную команду?

- Когда мы играли чемпионаты Европы или мира – всегда были классные эмоции. Здорово играть против соперниц из других стран, интересно с ними общаться. Поэтому сейчас мне очень жалко молодое поколение: сборные-то собираются, но в международных турнирах сыграть не могут. И девчонки просто не знают и не понимают, как это прикольно, как это кайфово! Но для меня и сейчас приехать в сборную – классно: это возможность встретиться со всеми своими друзьями, побыть с ними вместе и, конечно, потренироваться. Тренироваться всегда полезно, особенно если сбор проходит летом, перед сезоном. С другой стороны, будет сбор в ноябре – и я, признаюсь, рада, что в сборную пригласили молодых девчонок, а я останусь в Самаре: я смогу получше сыграться с командой и наладить взаимопонимание.

- Новый сезон – новые мячи. Как тебе Jögel’ы?

- Жесткие. Когда их только привезли в Самару, я болела. Пришла на тренировку, мне девчонки говорят: на! Я ударяю мяч о паркет – а он летит в другую сторону. Это как?.. Чтобы в кольцо попасть, бросить нужно так мягко, чтобы он и дужки не задел. Но это было поначалу. Сейчас, понятно, привыкаем, стараемся больше стучать, больше бросать. Прежними мячами мы играли, кажется, всю жизнь – привыкнем и к этим.

Фото: баскетбольный клуб «Самара»