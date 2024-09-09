«Фанаты начали драку, потом и тренеры подключились». Альбина Ражева – об игре в Европе, характере УГМК и не только

В карьере Альбины Ражевой были топовые клубы не только из России, но и из Европы, а в ее коллекции есть, например, титул чемпиона Бельгии. К новому сезону Альбина готовится в составе «Самары».

В интервью Ражевой: о том, каково это – играть в УГМК и самой быть легионером, а также о подготовке к сезону и ожиданиях от него.

- Первый для тебя месяц в Самаре получился довольно насыщенным: вы не только тренируетесь, но и принимаете самое активное участие в различных мероприятиях – от похода на футбол до встреч с болельщиками и занятий с детьми. Успела обжиться в новом городе?

- Процесс «обживания» еще продолжается. Это касается всего: и команды, и жилья, и города – вообще всего. Я еще привыкаю ко многим вещам. А месяц действительно получился очень насыщенным: и тренировки, и большие нагрузки, и мы при этом успеваем и на Samara Open сходить, и с детьми провести мастер-класс. Клуб проводит классную работу по популяризации спорта в городе и привлечению детей в баскетбол и вообще по привлечению новых болельщиков – это здорово, мне нравится такая движуха. Конечно, в выходной у всех есть какие-то свои дела – но мне не сложно найти пару часов, чтобы уделить время детям, подурачиться с ними и поиграть. Или повеселиться на Samara Open – я впервые участвовала в таком мероприятии, была классная тусовка, мы отлично провели время. Для меня это все не напряжно: я понимаю, для чего это делается. Если от мероприятия есть польза клубу – то я только за!

- А именно в тренировочном плане предсезонка в Самаре чем-то отличается от тех, что ты видела раньше?

- Каждая предсезонка отличается: в каждом клубе работа выстраивается по-разному, у каждого тренера свое видение и свой подход. И ты сама под это тоже подстраиваешься, пытаешься понять и пропустить через себя: раньше ты делала так – а теперь нужно по-другому.

- Вы наверняка обсуждали с главным тренером твою будущую роль в команде: как видит ее Дмитрий Пивцайкин?

- Обсуждали, конечно. Как я понимаю, в играх меня планируют использовать и как «пятого» номера, и как «четвертого». Для меня это хорошо: я люблю более подвижный и разнообразный баскетбол, не только стоять под кольцом. Поэтому буду рада помогать команде на обеих позициях.

- В УГМК в прошлом сезоне ты играла совсем мало... Причина в травмах?

- Травмы меня в прошлом сезоне не тревожили, разве что был вывих мизинца, если это считается. Если посмотреть позапрошлый сезон, я отыграла больше тридцати матчей в чемпионате России, а в общей сложности – больше шестидесяти матчей за УГМК в Премьер-лиге. Поэтому в прошлом сезоне игрового времени мне откровенно не хватало, несмотря на то, что я, на мой взгляд, выдерживала конкуренцию. Возможно, повлияло то, что в команду добавились легионеры, плюс не стоит забывать и про глубину состава: у нас было четырнадцать баскетболисток, каждая из которых хотела (и была достойна!) получить игровое время. Не зря УГМК – лучший клуб России: там собраны сильные игроки и реально очень серьезная конкуренция, на каждой тренировке и в каждом матче все всегда выкладываются по максимуму. Что не получилось у меня в прошлом сезоне? Могу сказать за себя: я делала свое дело, старалась и тренировалась с максимальной самоотдачей, несмотря на то, что получала мало игрового времени. И сейчас я пришла в «Самару», потому что мне важно играть! Я хочу играть!

- Ты перешла в УГМК весной 2022 года – и тогда команда впервые за много лет упустила чемпионский титул. Как это ощущалось изнутри?

- Концовка сезона получилась сложной: пришло много новых игроков – и нужно было максимально быстро сыграться, понять, что от нас хочет тренер, и воплотить это на площадке. К тому же все находились в разных кондициях: кто-то до этого играл много, кто-то мало, посыпались травмы... А времени на все это было очень мало. Это, думаю, нам и помешало. Реакция руководства? Посуда по раздевалке после последнего матча не летала – но недовольство точно было. УГМК есть УГМК: клуб всегда должен выигрывать, быть на высоте и лучшим. Несыгранность, травмы – когда ты играешь в УГМК, оправдания поражениям у тебя нет. Но и голову пеплом никто не посыпал: у этой команды большой чемпионский дух, который не сломить. Все всё проанализировали, сделали выводы – и уже в следующем сезоне мы вернули чемпионский кубок домой, не потерпев не одного поражения!

- До УГМК в сезоне-2021/2022 ты играла в Европе...

- Тот сезон я начинала в Турции, потом переехала в Венгрию – и там получила предложение от УГМК. От такого не отказываются – я решила воспользоваться этим шансом. Не знаю, как было бы, пригласи меня не УГМК, а другой клуб из России... Думаю, все девчонки с самого детства хотят попасть в УГМК, для многих играть в этом клубе – заветная мечта. Это и ответственность: ты всегда должен держать марку. Но это и удовольствие: все на высшем уровне, ты реально каждую секунду готов отдавать все на площадке, понимая, какую работу для нас проделали люди за этой площадкой – ты просто не можешь выйти и тренироваться, а тем более играть, спустя рукава.

- Впервые в Европу ты уехала еще в 2018 году, отыграв сезон в бельгийском клубе «Касторс Брэн». Как возник этот вариант? И какие остались воспоминания?

- Изначально вариант с Бельгией предложил агент. Но мне всегда было интересно поиграть заграницей. Хотя я тогда вообще не знала английский – и, конечно, переживала по этому поводу: я же ничего не пойму, что мне тренер будет объяснять! а как общаться с девчонками?.. Но все переживания быстро развеялись: когда вокруг тебя все разговаривают на английском – ты и сама сразу все схватываешь, легко запоминаешь новые слова. Мне повезло, что в команде была эстонка Мерике Андерсон, у которой мама русская. Мерике хорошо понимает и говорит по-русски, и она здорово мне помогала первое время.

А еще это был первый мой опыт игры в Евролиге. Мне всегда хотелось попробовать себя на этом уровне. Новая страна, новый язык, новый менталитет, возможность сыграть в Евролиге – это пересилило все страхи. Было классное время! Хотя играть в Евролиге было очень тяжело: тумаков и шишек я наполучала очень много. Игроки все очень развитые физически, очень высокая степень контакта: что у нас фол – там даже внимания на это не обращают. Хотя с этим я сталкивалась не только в Евролиге. В бельгийском чемпионате, а потом и в Венгрии, чтобы тебе свистнули фол – это должен быть прям именно фол. (несмотря на это, в Евролиге-2018/2019 Ражева в среднем за матч набирала 10 очков и делала 4,5 подбора, став по этим показателям второй и третьей соответственно среди всех участвовавших в турнире россиянок – прим. авт.)

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- За два года до того ты играла в Вологде. Что тебя особенно удивило в Бельгии?

- Мне кажется, первое время меня удивляло вообще все! Как все вокруг говорят на хорошем английском, что баскетбол без фолов, что каждому игроку выдали по машине. Мы тренировались и в нашем маленьком городе Брен-л’Алле, и в Шарлеруа, куда ехать около часа. Мне просто сказали: вот такой-то адрес, вечером ждем тебя на тренировке. У меня воооот такие глаза: что, как, куда ехать?.. У меня и сим-карты еще даже не было, нужно было еще поехать и купить сим-карту – а это тоже целый квест! Только купив ее, я смогла использовать GPS и добраться на тренировку.

Конечно, это повергло меня в некоторый шок: никто с тобой не сюсюкается, ни администратора, ни переводчика – все нужно делать самой. Хорошо, Мерике Андерсон очень помогала: я-то неопытная, первый раз заграницей. Даже правила парковки там свои, автоматы принимают только монеты, либо ты можешь оплатить через смс, но там все написано на французском – в общем, было много нюансов, которые нужно было объяснить. Но в целом мне все там понравилось. Считаю, это был отличный опыт как на баскетбольной площадке, так и вне ее.

Одно из главных отличий от России, если говорить о внутреннем чемпионате – никаких поездов или самолетов, на все выезды команда ездит на автобусе: выехали утром в день игры, пара часов в дороге – и вы на месте. Не сравнить с Россией, где по ходу сезона начинаешь думать, что живешь в самолетах и аэропортах. Помню, одна из американок, впервые перенесшая многочасовой перелет на игру в Красноярск, спросила: мы что, в другую страну прилетели?

- При этом ты отыграла в Бельгии один сезон – и вернулась в Россию...

- Были варианты остаться в Европе. Но хороший вариант предложила наша «Надежда». Она тоже играла в Евролиге, и состав там подобрался сильный – мне понравился этот вариант и я вернулась. Был классный насыщенный сезон, много ярких матчей и побед. Мы тогда едва не дошли до «Финала четырех» Евролиги: выиграли, буквально пару очков, в Лионе первый матч четвертьфинала – и нас всех закрыли на карантин. Это мог быть мой первый «Финал четырех»... Очень жаль, что мы не доиграли тот сезон до конца.

- От игры в Турции и Венгрии впечатления остались уже другие?

- Правила вроде бы одни и те же, но в каждой стране манера игры разная. В Турцию я приехала после травмы, мне нужно было набрать форму и плавно вернуться в баскетбол. В Турции чемпионат вообще интересный: много сильных команд со звездными легионерами и много игр. Болельщики? Такие же сумасшедшие, как и на футболе, и на мужском баскетболе. Женский баскетбол в Турции любят, на матчи ходит много болельщиков. Как-то раз мы играли против «Бешикташа». Мы выиграли – и началась такая драка... Фанаты начали драку, потом и тренеры подключились – я такое видела впервые. И, если честно, наблюдать за таким было не по себе. Хотя уже через двадцать минут, намахавшись кулаками, все спокойно разошлись по домам как ни в чем ни бывало. Как мне сказали, это там в порядке вещей.

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- Подытоживая два неполных сезона в Европе – что тебе дал этот опыт?

- Когда ты играешь заграницей, твой кругозор неизбежно расширяется: ты каждый день общаешься с людьми из разных стран, у всех разный менталитет, разная культура – ты узнаешь много интересного. И это отличная возможность найти новых друзей: это же здорово, иметь друзей по всему миру.

- Может быть, ты что-то переняла там в плане подготовки к матчам?

- День матча – это всегда один и тот же годами устоявшийся распорядок: проснулась, поделала свои практики, обязательно хорошо позавтракала, пошла на тренировку, мы размялись, побросали, пришла домой, пообедала, поспала, сходила прогуляться, выпила кофе, пошла на игру, а там уже привычные разминочки, затейпироваться и так далее – ничего особенного я не делаю, на голове не стою (смеется).

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- Возвращаясь к российским реалиям: наверняка следишь и за изменениями в составах команд, и за их предсезонкой – от кого в новом сезоне можно ждать сюрпризов?

- Могу сказать за нашу команду: у «Самары» большие планы, перед нами поставлены амбициозные задачи. И это здорово: команда целеустремленная, и интереснее играть, когда у тебя есть стимулы и мотивация. Уверена, у «Самары» будет очень интересный сезон!

- В прошлом сезоне у «Самары» и УГМК было несколько ярких напряженных матчей. Как наша команда виделась глазами соперника?

- Девчонки очень достойно боролись в каждой игре, оказывали серьезное сопротивление, игры были более-менее равные. «Самара» боролась, не уступала до последнего. Эта команда, и тренер, и игроки, была одним кулаком. И, конечно, на такое обращаешь внимание, когда выбираешь себе новый клуб. Тем более, здесь остались и тренер, и многие игроки – а ты всегда, думая о новой команде, спрашиваешь и об этом, и о стоящих перед ней целях. «Самара» удивила всех в прошлом сезоне, а когда ты знаешь, что в новом сезоне цели у нее еще серьезнее – это весомый фактор при выборе.

Фото: «Самара» , УГМК , ФИБА