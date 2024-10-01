Почему в баскетбол играют в майках, а не в футболках?

Изнанка экипировки.

До того как надеть стильные майки, в баскетбол играли в распашонках

Это сейчас производство спортивной экипировки немногим отличается от создания скафандров для космонавтов. А поначалу баскетбол был простой игрой, для которой была нужна простая одежда. Фланелевые брюки, свободная рубашка, носки и пара удобной обуви – необходимый минимум для забрасывания мяча в корзину от персиков. Когда баскетбол только начинали позиционировать как вид спорта, не было представления о том, какой должна быть форма и должна ли она быть вообще, поэтому игроки носили повседневную уличную одежду. Мужчины играли в мешковатых брюках и рубашках, женщины – в длинных платьях и блузах, украшенных шарфами.

Такой консервативный подход был продиктован, в том числе, и условиями игры. Залы, для которых и был придуман баскетбол, попросту не отапливались, они ограждали от внешних факторов и погодных условий, но температура внутри была низкая. Рассупониваться до исподнего не было необходимости, а помимо температурного влиял и еще один фактор. Активный вид спорта на то и активный, чтобы занятия им заставляли человека действовать расторопнее, но в конце 18 – начале 19 века далекой от своего нынешнего состояния была не только баскетбольная амуниция, но и сама игра. Не было никакого дриблинга, обводок, бросков в прыжке. Баскетбол представлял собой перебрасывание «горячей картошки», с той лишь разницей, что оказавшийся ближе всех к щиту пытался попасть ею в заветную корзину. Даже в сравнении с тем, как изменилась игра через каких-то 30 лет, – это было очень сумбурное, неспешное и забавное зрелище.

В процессе обретения популярности баскетбол стал обрастать новыми правилами, в том числе и теми, которые предписывали командам приводить к единому знаменателю свой внешний вид. В начале 1900-х годов появилась первая форма: шерстяные футболки, облегающие шорты длиной не выше колен, высокие гольфы и обувь на подошве без каблука. Уже на следующий год в официальном каталоге магазина спортивных товаров A.G. Spalding and Brothers были представлены длинные шорты с подкладкой, которые заканчивались чуть ниже колена, и облегающие трикотажные изделия с рукавами длиной около 15 см. А еще чуть погодя компания представила специальную обувь с присосками на подошве для предотвращения скольжения по деревянным полам.

Очередным важным этапом формирования баскетбольной формы стало появление игры на Олимпиаде-1904, где изобретение Джеймса Нейсмита было представлено вне официальной программы, в качестве демонстрационного вида. Организаторами были предприняты дополнительные меры, чтобы зрителям было легче различать команды соперников. Для изготовления игровых комплектов – цветных трусов и рубашек – использовали крашеную шерсть и плотный хлопок, а на форму наносили буквы и знаки отличия, чтобы идентифицировать игроков.

Естественным образом сказывалось и развитие самой игры. К 1920-м годам баскетбол стал более конкурентным, и функциональность формы стала потихоньку выходить на первый план. Правда, иногда весьма своеобразно. Например, изначально в качестве рекомендаций правилами предписывалось носить легкие кожаные пояса, чтобы майка не выскакивала из штанов в ходе игры. Затем, чтобы облегчить вес, пояса с латунными пряжками было решено сменить на пояса из тонкой шерсти, которые крепились на хлястики поверх шорт. Новшество себя не оправдало – майки топорщились, собирались на поясе, выскакивали из шорт – поэтому фирмы производители предложили еще нечто более радикальное: майки, которые застегивались между ног, как детские распашонки.

На деле все это было борьбой с ветряными мельницами, ведь главной проблемой были не цвет и не форма игровых комплектов, а фактура. Практически все предметы одежды производились из эластичной шерсти и хлопка, поскольку в то время эти натуральные ткани были основой повседневной одежды. Забавно, но пресловутое слово jersey, которым сегодня обозначаются майки из переработанного пластика, изначально обозначало стиль вязания шерстяных пуловеров для рыбаков с острова Джерси в проливе Ла-Манш. Сегодня это кажется забавным историческим референсом, тогда же было реальной проблемой.

Шерсть моментально впитывала пот, после чего тяжелой и вонючей грудой оседала на плечах игроков. Добавьте к этому невыносимый зуд в самых интересных местах и вы поймете, что в свое время баскетбол можно было приравнивать к экстремальным видам спорта. Единственным спасением было то, что время матчей было короче и проходили они в более медленном темпе.

Но с окончанием игры не заканчивались проблемы с формой. Шерсть – один из тех материалов, которые дают сильную усадку, так что после каждой стирки баскетболистам приходилось натягивать на себя майки на четверть размера меньше. Спасения пришлось ждать до 1930-х. Именно тогда были изобретены синтетические волокна нейлона, которые сперва должны были стать дешевой альтернативой шелку, но впоследствии оказались самым многофункциональным материалом, из которого делали все от женских чулок до армейских парашютов.

С начала 1930-х производители спорттоваров стали экспериментировать с новыми материалами, пока наконец не нашли основу основ современных игровых комплектов – смесь нейлона и полиэстера, из которой можно было создавать легкую, недорогую, прочную, эластичную, воздухопроницаемую и практичную в стирке ткань. Именно этот материал изменил игру и задал стандарты качества на десятилетия вперед. Хлопчатобумажные футболки и шерстяные майки с коротким рукавами моментально стали пережитком прошлого, смесь нейлона и полиэстера позволяла создавать более открытые и облегающие комплекты без рукавов, которые отлично отражали потребности растущих скоростей игры.

В 1940-е смесовая синтетика стала безальтернативной базой для баскетбольных комплектов. В некоторых случаях можно было заметить игроков, которые одевали игровые комплекты поверх хлопчатобумажных футболок, но это уже было скорее приметой личных предпочтений. К моменту основания Баскетбольной Ассоциации Америки (будущей НБА) в 1946-м окончательно выкристаллизовался образ спортивной формы, которые представлял собой майку без рукавов и укороченные шорты из полиэстера. В отдельных случаях игрокам позволялось играть в хлопчатобумажных майках в зависимости от температурных условий на некоторых стадионах, но как обязательный элемент баскетбольной формы футболки канули в лету. При этом не исчезнув окончательно.

Дополнительная амуниция была значимой частью для игроков, но редко встречала понимание лиги

Сперва нужно предупредить недооценку такого фактора, как субъективное ощущение любого спортсмена, не только баскетболиста. Если атлет побеждает, надев ажурный пояс с рюшами, то на следующий старт он опять наденет именно его. Спортсмены – одни из самых суеверных людей, поэтому если какой-то необязательный аксессуар или ритуал не мешает, значит, помогает. Достаточно вспомнить, что уже играя в НБА, Джордан продолжал носить под игровыми шортами старые потрепанные шорты времен выступлений за команду университета Северной Каролины. Майкл был уверен, что именно коротенькие голубые шортики стали значимой частью победной рецептуры в чемпионате NCAA 1982-года.

Но суеверные предубеждения отнюдь не единственное, чем руководствуются спортсмены. Вот история от Патрика Юинга.

«Еще в 80-х годах, выступая за «Джорджтаун», я стал надевать под игровую форму обычную хлопчатобумажную футболку. Причина проста – мне было холодно во время матчей, и я делал это, чтобы согреться. Зачастую мы играли на больших аренах, где проходили и хоккейные матчи, и температура там сохранялась близкой к нулю. По крайней мере, мне так казалось. Я начал носить футболку, и это стало чем-то вроде нового веяния.

Я делал этого сугубо ради своего удобства, и когда пришел в НБА в 1985-м, не думал, что это станет проблемой. Но лига посчитала иначе и не разрешила мне носить футболку под майкой «Никс». Забавно, учитывая, что сейчас все так делают», – недоумевает Пэт.

Озадаченность центрового понятна, как и политика лиги. В 80-е НБА стала позиционировать себя не просто как спортивное состязание, а как качественный телевизионный продукт. Поэтому просто не могла позволить игрокам руководствоваться сугубо своими хотелками в выборе униформы.

К тому же арены и системы кондиционирования на них с течением времени стали позволять контролировать температуру и создавать приемлемые условия для игроков.

Помимо чисто имиджевой составляющей, свое неприятие к ношению хлопчатобумажных футболок НБА обосновала тем, что печется о здоровье игроков. В правилах было прописано, что ношение футболок под официальной формой может вызывать повышенную потливость, а так же вызывать негативные последствия, связанные с перепадом температур, когда игроков выводят из активной игры и сажают на лавку. В общем, оконтурили убедительно, не без оснований. Со временем в правила вносились правки, и сегодня часто можно заметить, что баскетболисты НБА как будто бы играют в футболках, но нет – это всего лишь одна из разновидностей компрессионного белья, которое основательно вошло в обиход среди игроков.

А начиналось все с вынужденного экспериментаторства.

Все ради здоровья, а не понтов

Всю свою карьеру Аллен Айверсон страдал не только тяжелой формой аллергии на тренировки, но и другими болячками. Несмотря на огромное количество переломов и вывихов, наиболее назойливой проблемой Аллена был бурсит (воспаление локтевого сустава), который вызывал у игрока дикий дискомфорт и мешал играть.

Чтобы ситуативно решить проблему и отсрочить оперативное вмешательство, один из тренеров «Филадельфии» Ленни Кэрриер предложил обернуть руку эластичным материалом наподобие того, из которого делают колготки. Аллен был готов на все, чтобы облегчить страдания, и поддержал революционное решение тренера, которое на выходе выглядело просто как отрез тугой ткани.

Ни на какой компрессионный рукав это конечно же не походило, скорее на эластичный бинт. И это отлично видно на премьерном показе, который состоялся 21 января 2001-го в матче с «Торонто».

«Сиксерс» проиграли в овертайме 106:110, но Айверсон набрал 51 очко с астрономическим для себя показателем реализации (50% точности с игры и 50% трехочковых). Эксперимент, очевидно, удался, и Аллен продолжил носить бандаж, а уже совсем скоро сразу несколько компаний стали бомбардировать его предложениями о создании более продвинутой и эстетичной версии. Конкуренцию выиграли Under Armour, которые предоставили игроку уже полноценный перечень эластичных рукавов во всевозможных расцветках и размерах. Другие производители тоже вовсю трудились над разработкой относительно новой ниши и предоставляли свои интерпретации рукавов и других аксессуаров, которые впоследствие привели к созданию полноценного компрессионного белья. В сегодняшней лиге это уже никакая не революция, не блажь, и даже не дань памяти модным тенденциями двадцатилетней давности, а необходимость.

Во второй половине 00-х всем стало очевидно, что рост потолка зарплат и новые медиа открывают для спортсменов куда более широкие возможности, чем просто победы и чемпионства. Игроки стали интересоваться инвестициями, тщательнее изучать контрактные опции и более ответственно относиться к построению своей карьеры.

Нехитрая логическая цепочка «чтобы больше заработать – нужно дольше играть – а для этого инвестировать в здоровье» стала общей мантрой. Звезды стали тратиться на нутрициологов, вакуумные одеяла, современные тренажеры и прочие атрибуты по предупреждению травм.

Одним из первых профессиональных контрактов Дуэйна Уэйда стало соглашение с фирмой MсDavid. Вскоре эластичные рукава и компрессионные майки стали неотъемлемой составляющей внешнего вида Кобе, начиная с 2007-го.

Игроки рангом пониже стали подражать. Компрессионное белье с сезона-2017/18, с которого начало действовать соглашение НБА и Nike, и вовсе стало бесплатным. Орегонцы уже давно разрабатывали линейку компрессионного белья Nike Pro Combat, которая с годами только продолжила эволюционировать. Именно в разновидностях этой продукции сегодня и щеголяет большинство игроков.

Для чего рукава, майки и другое белье под формой нужно сейчас?

Компрессионное белье помогает улучшить кровообращение, уменьшает мышечную вибрацию и обеспечивает поддержку мышц и суставов. А кроме того выполняет еще ряд функций.

1. Улучшение кровообращения и снабжение мышц кислородом

Компрессионка оказывает мягкое давление на постоянно двигающиеся конечности, что способствует усилению кровотока. Улучшенная циркуляция обеспечивает мышцы достаточным количеством кислорода, что в конечном итоге способствует повышению работоспособности и снижению риска переутомления мышц. Майки спроектированы так, чтобы отводить лишнюю влагу и при этом сохранять естественное тепло, чтобы избегать перепадов температур.

2. Профилактика травм и мышечных спазмов

Интенсивность игры вкупе с огромным количеством матчей приводит к истощению мышечных волокон и крепатуре. Крепатура – синдром отсроченной мышечной боли, который накатывает после окончания матчей. Зачастую не помогают даже массажи с ледяными ваннами. Компрессионка тоже не избавление, но средство для предупреждения и снижения болевых ощущений.

3. Защита рук от контакта с игроками и паркетом

Уходить с площадки с руками, разлинованными царапинами, так себе удовольствие. Никола Йокич точно не даст соврать. Мы привыкли пенять на снижение физического контакта в НБА по сравнению с 80-ми и 90-ми, но едва ли в полной мере понимаем каково это – потолкаться минут 20 под кольцом с каким-нибудь Бэмом Адебайо. Бывший игрок «Пистонс» Рип Хэмилтон специально не стриг ногти пред матчами, чтобы в процессе нарушения правил не только бить, но и царапать соперников. Рукава страхуют от этого, поддерживают в тонусе мышцы бросающей руки, суставы которой склонны воспаляться. Падения на паркет и ссадины от соприкосновения с ним могут показаться надуманным доводом, но тот кто испытывал подобное прекрасно понимает – лучше надеть компрессионку с длинным рукавом, чем потом умащивать воспаленную кожу гелями и мазями.

4. Психологический эффект

Сейчас производители научились делать продукцию, которая не только выполняет свою прямую функции, но и выглядит стильно. Понятно, что эластичная фуфайка с длинными рукавами не вознесет гипотетического Джордана Пула до высот Майкла Джордана, но хотя бы придаст ему респектабельный вид и убережет от ссадин, когда он в очередной раз поскользнется на паркете.

И как бы ни сокрушались некоторые поборники классических традиций, против логики не попрешь – игра меняется и баскетболисты приспосабливаются. В том числе и в том, что касается спортивной амуниции.

Фото: East News /AP Photo; Gettyimages.ru /Focus on Sport, Otto Greule/Allsport, Ronald Martinez, Mike Stobe, Jeff Gross, Patrick Smith, Matthew Stockman; commons.wikimedia.org /Spalding’s official collegiate basket ball guide; collections.libraries.indiana.edu