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  4. Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды

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Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Еще один новичок «Виллербана» покидает клуб.

Армони Брукс продолжит карьеру в «Валенсии». По информации испанского инсайдера Чемы де Лукаса, американский защитник проведет сезон-2026/27 в испанском клубе на правах аренды из «Виллербана».

Таким образом, Брукс станет уже вторым статусным новичком французской команды, который не сыграет за «Виллербан» в предстоящем сезоне. Ранее клуб покинул Сильвен Франсиско, подписавший контракт с «Панатинаикосом».

Брукс присоединился к «Виллербану» этим летом, заключив двухлетнее соглашение после успешного сезона в составе «Милана». В минувшем розыгрыше Евролиги американец зарекомендовал себя как один из лучших снайперов турнира.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
logoАСВЕЛ Виллербан
logoВаленсия
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