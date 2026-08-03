Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды

Еще один новичок «Виллербана» покидает клуб.

Армони Брукс продолжит карьеру в «Валенсии». По информации испанского инсайдера Чемы де Лукаса, американский защитник проведет сезон-2026/27 в испанском клубе на правах аренды из «Виллербана ».

Таким образом, Брукс станет уже вторым статусным новичком французской команды, который не сыграет за «Виллербан» в предстоящем сезоне. Ранее клуб покинул Сильвен Франсиско, подписавший контракт с «Панатинаикосом».

Брукс присоединился к «Виллербану» этим летом, заключив двухлетнее соглашение после успешного сезона в составе «Милана». В минувшем розыгрыше Евролиги американец зарекомендовал себя как один из лучших снайперов турнира.