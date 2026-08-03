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  4. «Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон

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«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон

«Валенсия» установила новый рекорд по количеству проданных абонементов. Как сообщил клуб, на сезон-2026/27 уже реализовано 11 900 абонементов – на 900 больше, чем годом ранее, когда был установлен предыдущий рекорд.

Рост интереса болельщиков последовал после исторического сезона, в котором «Валенсия» дошла до «Финала четырех» Евролиги и завоевала чемпионский титул в чемпионате Испании.

С учетом женской команды общее количество проданных абонементов достигло 15 500.

В предстоящем сезоне «Валенсия» проведет второй год в Roig Arena. Несмотря на ряд изменений в составе, команда рассчитывает сохранить высокий уровень игры. Одним из главных новичков межсезонья стал Ти Джей Шортс, а одним из лидеров остается продливший контракт Кэмерон Тэйлор.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Валенсии»
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