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  4. Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»

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Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»
Уотфорд, возможно, станет игроком «Валенсии».

По информации BasketNews, «Валенсия» и форвард Трендон Уотфорд находятся на продвинутой стадии переговоров о переходе игрока.

Уотфорд стал свободным агентом после того, как «Сиксерс» отклонили опцию команды на второй год его контракта.

На счету 25-летнего форварда 270 матчей НБА за «Портленд», «Бруклин» и «Филадельфию». В минувшем сезоне его средние показатели составили 6,5 очка (51,5% с игры, 20% трехочковых), 3,3 подбора и 2,5 передачи за 16 минут на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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Комментарии

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не самый плохой ролевик, странно что в НБА не пригодился
Ответmalkowiczz
не самый плохой ролевик, странно что в НБА не пригодился
Андерсайз форвард без броска, вряд ли нужен серьезно настроенной команде
Остальным и подавно
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