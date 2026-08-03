Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»

Уотфорд, возможно, станет игроком «Валенсии».

По информации BasketNews, «Валенсия » и форвард Трендон Уотфорд находятся на продвинутой стадии переговоров о переходе игрока.

Уотфорд стал свободным агентом после того, как «Сиксерс» отклонили опцию команды на второй год его контракта.

На счету 25-летнего форварда 270 матчей НБА за «Портленд», «Бруклин» и «Филадельфию». В минувшем сезоне его средние показатели составили 6,5 очка (51,5% с игры, 20% трехочковых), 3,3 подбора и 2,5 передачи за 16 минут на площадке.