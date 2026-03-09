Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» поднялся на 4-е место, «Филадельфия» опустилась на 22-е

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 21-й недели чемпионата. «Сан-Антонио» остался на 1-й строчке. «Оклахома» обошла «Детройт» и заняла 2-е место. Больше всего (+3) поднялся «Майами».

Полный рейтинг: