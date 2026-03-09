3

Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» поднялся на 4-е место, «Филадельфия» опустилась на 22-е

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 21-й недели чемпионата. «Сан-Антонио» остался на 1-й строчке. «Оклахома» обошла «Детройт» и заняла 2-е место. Больше всего (+3) поднялся «Майами».

Полный рейтинг:

  1. «Сан-Антонио» (предыдущее место – 1)

  2. «Оклахома» (3)

  3. «Детройт» (2)

  4. «Бостон» (5)

  5. «Нью-Йорк» (4)

  6. «Кливленд» (6)

  7. «Миннесота» (7)

  8. «Денвер» (5)

  9. «Хьюстон» (9)

  10. «Лейкерс» (11)

  11. «Финикс» (10)

  12. «Торонто» (12)

  13. «Орландо» (15)

  14. «Майами» (17)

  15. «Шарлотт» (14)

  16. «Клипперс» (16)

  17. «Атланта» (20)

  18. «Филадельфия» (13)

  19. «Голден Стэйт» (18)

  20. «Портленд» (20)

  21. «Новый Орлеан» (22)

  22. «Милуоки» (21)

  23. «Чикаго» (23)

  24. «Мемфис» (24)

  25. «Даллас» (25)

  26. «Юта» (26)

  27. «Бруклин» (28)

  28. «Сакраменто» (29)

  29. «Вашингтон» (27)

  30. «Индиана» (30)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
logoДенвер
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
logoДетройт
logoНБА
logoНью-Йорк
logoСан-Антонио
logoБруклин
logoОрландо
logoВашингтон
logoИндиана
logoНовый Орлеан
logoГолден Стэйт
logoМайами
logoШарлотт
logoЮта
logoСакраменто
logoКливленд
logoБостон
logoТоронто
logoМемфис
logoМилуоки
logoМиннесота
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoАтланта
logoДаллас
logoПортленд
logoКлипперс
logoФиникс
logoХьюстон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Детроит на 3...
Ответ Nbw77785
Детроит на 3...
А должен быть, извиняюсь, на каком? 1 или 7?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Дончич уступил Брауну место в Топ-5, Дюрэнт вошел в десятку лучших
6 марта, 13:39
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
23 февраля, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
21 минуту назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
43 минуты назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
14 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
58 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем