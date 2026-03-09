Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» поднялся на 4-е место, «Филадельфия» опустилась на 22-е
НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 21-й недели чемпионата. «Сан-Антонио» остался на 1-й строчке. «Оклахома» обошла «Детройт» и заняла 2-е место. Больше всего (+3) поднялся «Майами».
Полный рейтинг:
«Сан-Антонио» (предыдущее место – 1)
«Оклахома» (3)
«Детройт» (2)
«Бостон» (5)
«Нью-Йорк» (4)
«Кливленд» (6)
«Миннесота» (7)
«Денвер» (5)
«Хьюстон» (9)
«Лейкерс» (11)
«Финикс» (10)
«Торонто» (12)
«Орландо» (15)
«Майами» (17)
«Шарлотт» (14)
«Клипперс» (16)
«Атланта» (20)
«Филадельфия» (13)
«Голден Стэйт» (18)
«Портленд» (20)
«Новый Орлеан» (22)
«Милуоки» (21)
«Чикаго» (23)
«Мемфис» (24)
«Даллас» (25)
«Юта» (26)
«Бруклин» (28)
«Сакраменто» (29)
«Вашингтон» (27)
«Индиана» (30)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
так 18 или 22 у Филы?
Детроит на 3...
Детроит на 3...
А должен быть, извиняюсь, на каком? 1 или 7?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем