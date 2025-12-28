0

Джош Харт пропустит еще минимум два матча

Харт не поможет «Никс» в ближайших играх.

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт не отправился с командой в выездное турне и пропустит как минимум еще два матча из-за растяжения правого голеностопа. Состояние игрока будет снова оценено перед тем, как «Никс» примут «Хоукс» 2 января.

Харт получил травму в четвертой четверти игры с «Кэвальерс» на Рождество при контакте с защитником Дином Уэйдом. Харт затем реализовал два штрафных броска и прихрамывая ушел в раздевалку.

В этом сезоне 30-летний форвард в среднем набирает 12,3 очка, 8 подборов и 5,1 передачи в 28 играх. «Никс» имеют результат 11 побед при 3 поражениях с ним в стартовом составе.

Еще один игрок «Нью-Йорка», защитник Лэндри Шемет, который более месяца назад травмировал правое плечо, перешел к тренировкам на площадке, но пока не работает с контактом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoНью-Йорк
logoДжош Харт
logoЛэндри Шэмет
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Атланты» не получилось организовать атаку при «-1» на последних секундах матча с «Нью-Йорком»
вчера, 06:55Видео
Тайлер Колек о важном блок-шоте на Доноване Митчелле в концовке: «Я бы его не догнал, но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»
26 декабря, 12:37
Джейлен Брансон набрал 34 очка в победном матче с «Кливлендом»
25 декабря, 21:42Видео
Главные новости
НБА. «Оклахома» победила «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
вчера, 23:32Live
Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА
вчера, 21:04
Журналист Майкл Скотто: «Милуоки» твердо стоит на позиции – Яннис остается в команде»
вчера, 20:37
Ар Джей Барретт готов сыграть против «Голден Стэйт»
вчера, 19:54
Кристапс Порзингис пропустит матч с «Оклахомой», но готовится к скорому возвращению
вчера, 19:42
Джексон Хэйс пропустит матч с «Сакраменто» из-за боли в голеностопе
вчера, 19:19
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Я всегда считал, что его недооценивают. Он искренне верит в себя и упорно работает»
вчера, 19:03
Коллин Гиллеспи может рассчитывать на трехлетний контракт на 27 млн долларов (Джейк Фишер)
вчера, 17:50
Сет Карри выбыл на 2 недели из-за проблемы с седалищным нервом
вчера, 17:32
Расселл Уэстбрук: «Мэджик Джонсон – один из величайших. Я благодарен за возможность обойти его»
вчера, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14
УНИКС может усилиться Тайроном Брюэром из «Хемница» («Перехват»)
вчера, 20:12
«Тофаш» объявил о подписании контракта с Джорданом Флойдом
вчера, 18:39Фото
Маржон Боучэмп: «Чувствую, что могу помочь «Филадельфии» за счет своего роста, защитных навыков и броска»
вчера, 18:24
«Партизан» может расстаться с Джабари Паркером и Стерлингом Брауном
вчера, 18:08
Антон Юдин после победы над «Автодором»: «Полностью удовлетворен первыми двадцатью минутами»
вчера, 16:31
Миленко Богичевич после поражения от «Локо»: «Могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать агрессивный баскетбол»
вчера, 16:23
Чемпионат Греции. «Перистери» проиграл «Промитеасу», ПАОК вырвал победу у «Кардицаса»
вчера, 16:06