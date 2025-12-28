Джош Харт пропустит еще минимум два матча

Харт не поможет «Никс» в ближайших играх.

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт не отправился с командой в выездное турне и пропустит как минимум еще два матча из-за растяжения правого голеностопа. Состояние игрока будет снова оценено перед тем, как «Никс» примут «Хоукс» 2 января.

Харт получил травму в четвертой четверти игры с «Кэвальерс» на Рождество при контакте с защитником Дином Уэйдом. Харт затем реализовал два штрафных броска и прихрамывая ушел в раздевалку.

В этом сезоне 30-летний форвард в среднем набирает 12,3 очка, 8 подборов и 5,1 передачи в 28 играх. «Никс» имеют результат 11 побед при 3 поражениях с ним в стартовом составе.

Еще один игрок «Нью-Йорка », защитник Лэндри Шемет, который более месяца назад травмировал правое плечо, перешел к тренировкам на площадке, но пока не работает с контактом.