Тайлер Колек о важном блок-шоте на Доноване Митчелле в концовке: «Я бы его не догнал, но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»

Колек объяснил момент с блок-шотом на Митчелле.

Резервный защитник «Никс» Тайлер Колек , один из героев 17-очкового камбэка в матче с «Кэвальерс», прояснил момент с важным блок-шотом на звездном защитнике «Кливленда » Доноване Митчелле в концовке матча.

«Честно, если бы он просто продолжил бежать и сделал обычный лэй-ап, я бы его не догнал. Но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»… Он замедлился, пытаясь исполнить что-то эдакое», – сказал Колек.

«Никс» вырвали победу, уступая 86:103 в начале заключительной четверти. 24-летний Колек набрал 11 очков на этом отрезке.