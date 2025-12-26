Тайлер Колек о важном блок-шоте на Доноване Митчелле в концовке: «Я бы его не догнал, но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»
Колек объяснил момент с блок-шотом на Митчелле.
Резервный защитник «Никс» Тайлер Колек, один из героев 17-очкового камбэка в матче с «Кэвальерс», прояснил момент с важным блок-шотом на звездном защитнике «Кливленда» Доноване Митчелле в концовке матча.
«Честно, если бы он просто продолжил бежать и сделал обычный лэй-ап, я бы его не догнал. Но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»… Он замедлился, пытаясь исполнить что-то эдакое», – сказал Колек.
«Никс» вырвали победу, уступая 86:103 в начале заключительной четверти. 24-летний Колек набрал 11 очков на этом отрезке.
