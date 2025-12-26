  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайлер Колек о важном блок-шоте на Доноване Митчелле в концовке: «Я бы его не догнал, но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»
3

Тайлер Колек о важном блок-шоте на Доноване Митчелле в концовке: «Я бы его не догнал, но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»

Колек объяснил момент с блок-шотом на Митчелле.

Резервный защитник «Никс» Тайлер Колек, один из героев 17-очкового камбэка в матче с «Кэвальерс», прояснил момент с важным блок-шотом на звездном защитнике «Кливленда» Доноване Митчелле в концовке матча.

«Честно, если бы он просто продолжил бежать и сделал обычный лэй-ап, я бы его не догнал. Но ему захотелось изобразить какую-то дичь с «мельницей»… Он замедлился, пытаясь исполнить что-то эдакое», – сказал Колек.

«Никс» вырвали победу, уступая 86:103 в начале заключительной четверти. 24-летний Колек набрал 11 очков на этом отрезке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети репортера Стефана Бонди
logoНью-Йорк
logoТайлер Колек
logoКливленд
logoНБА
logoДонован Митчелл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 моих любимых игроков НБА за 25 лет
сегодня, 09:00
Джейлен Брансон набрал 34 очка в победном матче с «Кливлендом»
вчера, 21:42Видео
11 очков Тайлера Колека в 4-й четверти помогли «Никс» оформить исторический камбэк в матче против «Кливленда»
вчера, 20:58Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
22 минуты назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
36 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
43 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
51 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
36 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09