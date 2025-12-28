У «Атланты» не получилось организовать атаку при «-1» на последних секундах матча с «Нью-Йорком»

«Атланта» потерпела обидное поражение.

У баскетболистов «Хоукс» не получилось организовать внятную атаку и довести дело до броска на последних секундах принципиального матча с «Никс» при «-1».

Джейлен Джонсон потерял мяч почти сразу после паса Трэя Янга . Совершивший перехват О Джи Ануноби затем реализовал два тактических фола и установил окончательный счет – 128:125.

Перед этим форвард двумя штрафными вывел «Нью-Йорк » вперед.