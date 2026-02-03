НБА. 39 очков и 16 подборов Алперена Шенгюна помогли «Хьюстону» одолеть «Индиану», 39 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Мемфису» и другие результаты
2-3 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Мемфис» победил «Миннесоту» (137:128), несмотря на 39 очков Энтони Эдвардса (12 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 10 из 14 с линии).
«Хьюстон» справился с «Индианой» (118:114) благодаря 39 очкам и 16 подборам Алперена Шенгюна (13 из 25 с игры, 0 из 2 трехочковых, 13 из 18 штрафных).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
