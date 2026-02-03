  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 39 очков и 16 подборов Алперена Шенгюна помогли «Хьюстону» одолеть «Индиану», 39 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Мемфису» и другие результаты
36

НБА. 39 очков и 16 подборов Алперена Шенгюна помогли «Хьюстону» одолеть «Индиану», 39 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Мемфису» и другие результаты

2-3 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Мемфис» победил «Миннесоту» (137:128), несмотря на 39 очков Энтони Эдвардса (12 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 10 из 14 с линии).

«Хьюстон» справился с «Индианой» (118:114) благодаря 39 очкам и 16 подборам Алперена Шенгюна (13 из 25 с игры, 0 из 2 трехочковых, 13 из 18 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoИндиана
logoНовый Орлеан
logoКлипперс
logoМиннесота
logoМемфис
logoХьюстон
logoШарлотт
logoФиладельфия
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там вроде как появились детали предложения ГС по Янису. Янис+Тёрнер = Батлер, Куминга, Подземски + 4 пика первого раунда и один своп. Если ГС это провернут - это будет бомба, конечно.
Ответ viron199
Там вроде как появились детали предложения ГС по Янису. Янис+Тёрнер = Батлер, Куминга, Подземски + 4 пика первого раунда и один своп. Если ГС это провернут - это будет бомба, конечно.
В таком случае непонятно как это всё совмещать с Грином?
Ответ viron199
Там вроде как появились детали предложения ГС по Янису. Янис+Тёрнер = Батлер, Куминга, Подземски + 4 пика первого раунда и один своп. Если ГС это провернут - это будет бомба, конечно.
Если это правда и такое действительно произойдёт, то это закроет сразу 2 проблемы. Центр которого не хватает Уорриорз и Яннис, который может создавать себе броски, идти в проходы, стягивать оборону и круто защищаться. Также появятся габариты и не будем проигрывать щит так часто. Надеюсь все сложится
Не оступиться бы и продлить серию до 7 побед ✊️🐝
Почти 20 очков вел Орлеан, и даже до клатча не довели...
Ответ Taxi64
Почти 20 очков вел Орлеан, и даже до клатча не довели...
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А че не лям? Слабо как-то идёшь
Шершни разогнались. Я не знаю можно ли чего добиться с веселым игроком как Болл но смотреть за ним однозначно весело.
Ответ Адилет Сапаров
Шершни разогнались. Я не знаю можно ли чего добиться с веселым игроком как Болл но смотреть за ним однозначно весело.
... Ли ему мозги вправил😀.
Ответ Alex_1116633769
... Ли ему мозги вправил😀.
Он также играет как и обычно. Просто состав стал сбалансированным.
Шарлотт в каком-то нереальном прайме.
Наконец-то и у болельщиков этой команды есть повод порадоваться стабильному и яркому выступлению
Ответ Друг Джордана
Шарлотт в каком-то нереальном прайме. Наконец-то и у болельщиков этой команды есть повод порадоваться стабильному и яркому выступлению
Да, и болелы такие милые провинциалы. Огромная разница с ЛАЛ и ГСВ и НЮ. Совсем по-другому, скромнее одеваются и ведут себя не как звезданутые звёзды
Кто-то может остановить Шарлотт? Скрытый фаворит востока
Ответ Денис Кёнигсберг
Кто-то может остановить Шарлотт? Скрытый фаворит востока
Команда очень привлекательная, страшно представить что будет через пару-тройку лет если руководство доведет все до ума.
Ответ totocash
Команда очень привлекательная, страшно представить что будет через пару-тройку лет если руководство доведет все до ума.
Да какие пару тройку лет, в принципе этот и следующий сезон, и по итогу команда в середнячки как минимум выйдет. Если конечно они своими обменами не будут сливать состав. А так, Бриджес, Кон, Ламело, да и центровой у них прямо очень добротный - можно даже уже бороться. Думаю, за плей-инн минимум зацепятся в этом сезоне.
Парус отвалился видимо
Ответ 22hvrd6tng
Парус отвалился видимо
бородатого капитана не хватает команде этого судна))
Ответ realmaxx
бородатого капитана не хватает команде этого судна))
бородатый капитан там на гарленда походу разменяется
Давненько я такого позора не видел… Орлеан конечно начал за здравие, но потом… 0 очков с игры в первые 5 минут 4й четверти🥶
у Шарлотт аж трое 12+ трёх выпустили за игру без ОТ и никто больше трети не попал, а всё равно выиграли, забавно. ;-)
Комментарий удален пользователем
Ответ La Corsa
Комментарий удален пользователем
заряжают попытку обмена Янниса
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 34 очка и 13 передач Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Денвер», 30+15+8 Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Нью-Йорку» и другие результаты
2 февраля, 07:16
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (33+12+10) не спас «Атланту» от проигрыша «Индиане», 40+11 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Новый Орлеан» и другие результаты
1 февраля, 07:30
НБА. Первый в карьере дабл-дабл Егора Дёмина (25+10) помог «Бруклину» обыграть «Юту», Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31+12 за 24,5 минуты в победном матче с «Клипперс» и другие результаты
31 января, 07:04
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем