НБА. 39 очков и 16 подборов Алперена Шенгюна помогли «Хьюстону» одолеть «Индиану», 39 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Мемфису» и другие результаты

2-3 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Мемфис » победил «Миннесоту» (137:128), несмотря на 39 очков Энтони Эдвардса (12 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 10 из 14 с линии).

«Хьюстон» справился с «Индианой» (118:114) благодаря 39 очкам и 16 подборам Алперена Шенгюна (13 из 25 с игры, 0 из 2 трехочковых, 13 из 18 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.