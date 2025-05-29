«Парма» расстанется со Стэнли Уиттакером
Стэнли Уиттакер покинет пермскую команду.
«Парма» не заинтересована в продлении контракта с разыгрывающим Стэнли Уиттакером (30 лет, 183 см).
Американец присоединился к команде незадолго до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. В составе «Пармы» Уиттакер сыграл 15 матчей, набирая в среднем 13,1 очка, 6,5 передачи и 2,7 подбора.
Уиттакер пришел из «Уралмаша», за который выступал с января 2024 года и которому помог стать бронзовым призером Кубка России.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости