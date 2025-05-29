«Парма» расстанется со Стэнли Уиттакером

Стэнли Уиттакер покинет пермскую команду.

«Парма » не заинтересована в продлении контракта с разыгрывающим Стэнли Уиттакером (30 лет, 183 см).

Американец присоединился к команде незадолго до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. В составе «Пармы» Уиттакер сыграл 15 матчей, набирая в среднем 13,1 очка, 6,5 передачи и 2,7 подбора.

Уиттакер пришел из «Уралмаша», за который выступал с января 2024 года и которому помог стать бронзовым призером Кубка России.