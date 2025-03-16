Макс Кристи о скандировании «Увольте Нико»: «Мы профессионалы, наша задача — выходить и выступать, независимо от обстоятельств»
Макс Кристи высказался о скандировании болельщиков «Увольте Нико».
«Определенно нам неприятно это слышать. Не знаю, как это прокомментировать.
Мы профессионалы, и наша задача — выходить на площадку и выступать, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. Нам платят много денег за то, чтобы мы играли в баскетбол, поэтому мы не должны отвлекаться на такие вещи», – сказал защитник «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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