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Макс Кристи о скандировании «Увольте Нико»: «Мы профессионалы, наша задача — выходить и выступать, независимо от обстоятельств»

Макс Кристи высказался о скандировании болельщиков «Увольте Нико».

«Определенно нам неприятно это слышать. Не знаю, как это прокомментировать.

Мы профессионалы, и наша задача — выходить на площадку и выступать, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. Нам платят много денег за то, чтобы мы играли в баскетбол, поэтому мы не должны отвлекаться на такие вещи», – сказал защитник «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джои Мистретты в соцсети X
logoДаллас
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болельщики
logoМакс Кристи
Нико Харрисон
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