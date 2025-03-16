Деян Бодирога присоединился к протестам студентов в Сербии.

Легендарный сербский игрок и нынешний президент Евролиги Деян Бодирога поддержал протесты студентов в Сербии.

«Я очень рад здесь находиться. Мы здесь, чтобы поддержать замечательных студентов, наших детей, наших героев. Полная поддержка до конца», — сказал Бодирога BBC.

В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

По данным МВД Сербии, в протесте в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек.