Деян Бодирога поддержал протесты студентов в Сербии
Деян Бодирога присоединился к протестам студентов в Сербии.
Легендарный сербский игрок и нынешний президент Евролиги Деян Бодирога поддержал протесты студентов в Сербии.
«Я очень рад здесь находиться. Мы здесь, чтобы поддержать замечательных студентов, наших детей, наших героев. Полная поддержка до конца», — сказал Бодирога BBC.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
По данным МВД Сербии, в протесте в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BBC
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