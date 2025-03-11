Д’Анджело Расселл: «Я был во многих разных клубах, где команда не была приоритетом»
Д’Анджело Расселл рассказал, что отличает «Нетс» от других клубов, где он был.
«Команда. Я был во многих разных клубах, где команда не была приоритетом.
Здесь команда — это главное во всех аспектах, которые вы можете себе представить. Игра ориентирована на команду. Как команда, мы побеждаем. Как команда, мы проигрываем. Приятно вписываться в эту игру», – сказал разыгрывающий «Бруклина».
Расселл ранее выступал за «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Миннесоту».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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