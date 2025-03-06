Дмитрий Свищев о штрафе для «Црвены Звезды» за акцию в поддержку России: «Непонятно, что там было оскорбительного»
Дмитрий Свищев отреагировал на решение Евролиги оштрафовать «Црвену Звезду».
«Непонятно, что там было оскорбительного. Это чувства болельщиков, которые решили поддержать отстраненные команды и выразить свою любовь. Почему лига решила штрафовать клуб за исполнение «Катюши» и российский флаг? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это так себе решение.
Но мы благодарим сербов. Думаю, что ту поддержку, которую они оказали, оценить невозможно», — сказал депутат Госдумы РФ.
Евролига оштрафовала сербскую «Црвену Звезду» на 10 тысяч евро за акцию в поддержку России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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