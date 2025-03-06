Дмитрий Свищев о штрафе для «Црвены Звезды» за акцию в поддержку России: «Непонятно, что там было оскорбительного»

Дмитрий Свищев отреагировал на решение Евролиги оштрафовать «Црвену Звезду».

«Непонятно, что там было оскорбительного. Это чувства болельщиков, которые решили поддержать отстраненные команды и выразить свою любовь. Почему лига решила штрафовать клуб за исполнение «Катюши» и российский флаг? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это так себе решение.

Но мы благодарим сербов. Думаю, что ту поддержку, которую они оказали, оценить невозможно», — сказал депутат Госдумы РФ.

Евролига оштрафовала сербскую «Црвену Звезду » на 10 тысяч евро за акцию в поддержку России.