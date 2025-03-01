Кевин Дюрэнт: «Нельзя плакать над пролитым молоком, нужно двигаться дальше»
Кевин Дюрэнт верит, что «Санз» все еще могут переломить ситуацию.
«Нельзя плакать над пролитым молоком, нужно двигаться дальше. Черт возьми, покажи себя с лучшей стороны, будь уверен, оптимистичен, что в следующем матче мы сыграем лучше.
Вокруг нас так много разговоров. Так много напряжения вокруг того, выиграем мы или проиграем следующий матч. Так много людей хотят, чтобы мы проигрывали.
Вокруг нас много болтовни, но я думаю, что если мы просто выйдем и будем играть с большей гордостью, большей энергией, большим энтузиазмом, я думаю, что все может измениться», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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