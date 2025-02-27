Руди Гэй: «На Западе есть только один настоящий претендент на чемпионство, и это «Наггетс»
Руди Гэй считает «Денвер» единственным претендентом на чемпионство на Западе.
«Я считаю, что на Западе есть только один настоящий претендент на чемпионство, и это «Наггетс».
Они уже выигрывали чемпионат. Никола Йокич проводит отличный сезон, у него сумасшедшие показатели. Он может выиграть очередную награду MVP, его показатели продолжают расти. Майкл Мэлоун – отличный тренер. Они побывали на вершине горы и знают, как туда вернуться», – сказал бывший игрок НБА.
«Вы не верите в «Оклахому?» – спросила ведущая Молли Керим.
«Пока нет», – ответил Гэй.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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