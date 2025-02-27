Руди Гэй: «На Западе есть только один настоящий претендент на чемпионство, и это «Наггетс»

Руди Гэй считает «Денвер» единственным претендентом на чемпионство на Западе.

«Я считаю, что на Западе есть только один настоящий претендент на чемпионство, и это «Наггетс».

Они уже выигрывали чемпионат. Никола Йокич проводит отличный сезон, у него сумасшедшие показатели. Он может выиграть очередную награду MVP, его показатели продолжают расти. Майкл Мэлоун – отличный тренер. Они побывали на вершине горы и знают, как туда вернуться», – сказал бывший игрок НБА .

«Вы не верите в «Оклахому?» – спросила ведущая Молли Керим.

«Пока нет», – ответил Гэй.