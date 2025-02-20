Энтони Дэвис пройдет повторное обследование через 2 недели
Энтони Дэвис может вернуться в строй уже через две недели.
По словам «Мэверикс», Дэвис успешно восстанавливается после растяжения приводящей мышцы левого бедра. Новобранец «Далласа» пройдет повторное обследование через две недели.
Дэвис стал игроком «Далласа» в результате обмена перед дедлайном, но успел провести за команду один матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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