Энтони Дэвис пройдет повторное обследование через 2 недели

Энтони Дэвис может вернуться в строй уже через две недели.

По словам «Мэверикс», Дэвис успешно восстанавливается после растяжения приводящей мышцы левого бедра. Новобранец «Далласа» пройдет повторное обследование через две недели. Дэвис стал игроком «Далласа » в результате обмена перед дедлайном, но успел провести за команду один матч.