Дэмиан Лиллард: «В баскетбол нужно играть на трех уровнях»

Дэмиан Лиллард раскритиковал современную игру НБА.

«Я думаю, что лига сейчас слишком глубоко изучает аналитику, и мы постоянно слышим: «Нам нужен трехочковый или проход. Не бросайте слишком часто со средней дистанции».

Мы слышим это, и я бы сказал, что это лишает игру оригинальности. В баскетбол нужно играть на трех уровнях. В баскетбол нужно играть определенным образом.

Но мы играем в лиге подражателей, и нельзя, чтобы все играли одним способом, успешным способом, а вы играли другим. Вы должны следовать тому, что работает, чтобы победить, и сейчас это так», – сказал разыгрывающий «Милуоки ».