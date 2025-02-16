Дэмиан Лиллард: «В баскетбол нужно играть на трех уровнях»
Дэмиан Лиллард раскритиковал современную игру НБА.
«Я думаю, что лига сейчас слишком глубоко изучает аналитику, и мы постоянно слышим: «Нам нужен трехочковый или проход. Не бросайте слишком часто со средней дистанции».
Мы слышим это, и я бы сказал, что это лишает игру оригинальности. В баскетбол нужно играть на трех уровнях. В баскетбол нужно играть определенным образом.
Но мы играем в лиге подражателей, и нельзя, чтобы все играли одним способом, успешным способом, а вы играли другим. Вы должны следовать тому, что работает, чтобы победить, и сейчас это так», – сказал разыгрывающий «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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