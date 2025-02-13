Джейлен Браун о влиянии индустрии кроссовок на баскетбол в США: «Именно поэтому остальной мир догнал нас»
Джейлен Браун уверен, что проблемы с Nike стоили ему места в олимпийской сборной.
«Конечно. Во-первых, я думаю, что индустрия кроссовок, и я уже говорил об этом раньше, слишком сильно влияет на баскетбольный фундамент. В юношеском спорте то же самое. Детям приходится беспокоиться о том, чтобы играть в Nike. А они должны просто работать над развитием своих баскетбольных навыков.
Вместо этого мы больше сосредоточены на кроссовках, и я думаю, что именно поэтому остальной мир догнал нас. И если мы ничего не сделаем, то следующие Олимпийские игры и следующий чемпионат мира будут выглядеть совсем по-другому», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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