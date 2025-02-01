Стив Керр о дедлайне: «Уорриорз» не в том положении, когда можно сказать: «У нас все хорошо. Давайте останемся при своих»
Стив Керр признал, что «Уорриорз» желательно усиливать состав перед дедлайном.
«Мы не в том положении, когда можно сказать: «У нас все хорошо. Давайте останемся при своих». Такова реальность положения, в котором мы находимся.
Майк Данливи следит за ситуацией, выполняет свою работу. Если появится что-то стоящее, он это сделает. А если нет, мне будет комфортно двигаться вперед с нынешней командой, потому что я знаю, на что мы способны, и я верю в ребят», – заявил главный тренер «воинов».
Калифорнийцы идут 11-ми на Западе (24-24).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mercury News
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