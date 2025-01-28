  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Пол о парижском выезде «Сперс»: «Очень полезный опыт. Матчи с «Пэйсерс» напоминали плей-офф»
5

Крис Пол о парижском выезде «Сперс»: «Очень полезный опыт. Матчи с «Пэйсерс» напоминали плей-офф»

Крис Пол подвел итоги парижского выезда «Сан-Антонио».

В столице Франции «Сперс» обменялись с «Пэйсерс» разгромными победами.

«Каждая команда в этой лиге пытается проводить в лучшем виде все 48 минут. В субботу против «Пэйсерс» у нас получилось выдать 36 хороших минут, может быть, 40 хороших минут.

Пока мы не начнем стабильно показывать то, что умеем, нам будет тяжело.

Парижские матчи против «Индианы» – хорошее испытание для нашей команды. Во многом это напоминало плей-офф: уровень борьбы, повторный выход против того же самого соперника, который вносит пару корректировок после первой игры. Это полезный опыт, мы продолжим становиться лучше,

В феврале у нас долгий выезд, а перед этим проведем три матча дома. Верим, что на этом отрезке сможем воспользоваться теми знаниями, которые получили в Париже», – заявил Крис Пол.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoИндиана
logoНБА
logoСан-Антонио
logoКрис Пол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, 36 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
16126 января, 06:15
Игроки устроили дефиле перед матчем «Сан-Антонио» – «Индиана» в Париже
225 января, 16:16Видео
Сафонов с другими игроками «ПСЖ» посетил матч НБА между «Сан-Антонио» и «Индианой» в Париже. Хакими обменялся футболками с разыгрывающим «Сперс» Крисом Полом
1124 января, 19:04Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Я поклонник четырех 10-минутных четвертей». Адам Сильвер заявил, что НБА может сократить матчи до 2 часов
15 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Финикс» сразится дома с «Миннесотой» и другие матчи
314 минут назад
Еврокубок. «Литкабелис» выиграл у «Клужа», «Будучность» разгромила «Ховентуд» и другие матчи
115 минут назадLive
«Чикаго» отказался обменять Николу Вучевича на Клинта Капелу
121 минуту назад
Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й
29 минут назад
«В настоящее время вы безработный». Терминал не принимает карту Джимми Батлера
451 минуту назадВидео
Евгений Пашутин обошел Димитриса Итудиса и поднялся на 1-е место по количеству побед в истории Лиги ВТБ
сегодня, 19:51
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс лидируют по сумме передач и блок-шотов
5сегодня, 19:40Фото
Диллон Брукс оштрафован на 25 000 долларов за мат в прямом эфире
8сегодня, 19:08
Единая лига ВТБ. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме
42сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА в новом выпуске влога показал будни команды
сегодня, 17:19Видео
Генменеджеры Единой лиги ВТБ выступают за сохранение действующего лимита на легионеров
1сегодня, 15:30
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Джексоном Роу
7сегодня, 14:40
Андреас Пистиолис – лучший тренер Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
1сегодня, 14:34
Андрей Зубков – лучший российский игрок Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:53
Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выбрали Романа Скворцова лучшим баскетбольным комментатором
1сегодня, 13:27
Кирилл Елатонцев будет лицом Лиги ВТБ через пять лет, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:17
Джей Джей Редик о поражении в Филадельфии: «Просто усталость, как умственная, так и физическая»
8сегодня, 12:11
Александр Церковный о дебюте Шведа за «Зенит»: «Алексей подтвердил правильность нашего выбора»
сегодня, 11:03
Джейлен Хорд из «Маккаби» пропустит 2-4 недели из-за мышечной травмы
сегодня, 09:25
Рекомендуем