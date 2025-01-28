Крис Пол о парижском выезде «Сперс»: «Очень полезный опыт. Матчи с «Пэйсерс» напоминали плей-офф»

Крис Пол подвел итоги парижского выезда «Сан-Антонио».

В столице Франции «Сперс» обменялись с «Пэйсерс» разгромными победами.

«Каждая команда в этой лиге пытается проводить в лучшем виде все 48 минут. В субботу против «Пэйсерс» у нас получилось выдать 36 хороших минут, может быть, 40 хороших минут.

Пока мы не начнем стабильно показывать то, что умеем, нам будет тяжело.

Парижские матчи против «Индианы» – хорошее испытание для нашей команды. Во многом это напоминало плей-офф: уровень борьбы, повторный выход против того же самого соперника, который вносит пару корректировок после первой игры. Это полезный опыт, мы продолжим становиться лучше,

В феврале у нас долгий выезд, а перед этим проведем три матча дома. Верим, что на этом отрезке сможем воспользоваться теми знаниями, которые получили в Париже», – заявил Крис Пол .