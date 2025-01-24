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Яннис Адетокумбо о прилете на матч с «Хит» за несколько часов до начала: «Я бывал в гораздо худших условиях в своей жизни»

Яннис Адетокумбо рассказал, как на «Бакс» сказались проблемы с перелетом.

«Милуоки» прилетел на домашний матч с «Майами» (125:96) всего за несколько часов до стартового спорного из-за снегопада в Новом Орлеане. 

«В течение дня я просто старался оставаться сконцентрированным и не отвлекаться. Это не самые сложные условия, в которых мне доводилось играть в баскетбол. Единственное отличие в том, что нам пришлось лететь.

Если это можно назвать невзгодами, то команда очень хорошо отреагировала. Ну да, нам пришлось лететь за пару часов до игры.

Слушайте, мы все равно проснулись в пятизвездочном отеле, вкусно позавтракали, сели всей командой, поболтали, пока ждали автобус. У нас был свой самолет, чартерный рейс, у каждого свое собственное место. В полете мы могли заказать вкусную еду, напитки, фрукты. По прилету нас ждали наши собственные автомобили, совсем недалеко от места посадки. Нам потребовалось 15 минут, чтобы добраться до арены. Там мы занялись привычным делом.

Для меня данные условия не такие уж плохие. Я бывал в гораздо худших условиях в своей жизни. Если это можно назвать невзгодами, я очень рад и горжусь тем, как отреагировала команда. Несмотря на все это, мы были настроены на игру и приехали, чтобы победить», – рассказал лидер «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Нима
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
logoМайами
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