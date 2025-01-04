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Леброн Джеймс о том, что он превзошел рекорд Майкла Джордана: «Очень тронут»

Леброн Джеймс прокомментировал свой новый рекорд.

Форвард «Лейкерс» превзошел рекорд Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ очками.

«Я очень тронут. Всякий раз, когда меня упоминают вместе с кем-то из великих, и, возможно, величайшим игроком в истории, это супер круто.

Этого игрока я боготворил в детстве, в честь него я играю под 23-м номером. Поэтому мне очень приятно сидеть в этой комнате и слышать, как вы упоминаете Майкла Джордана, учитывая, откуда я родом», – сказал Джеймс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoЛеброн Джеймс
logoМайкл Джордан
logoЛейкерс
logoНБА
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