Леброн Джеймс о том, что он превзошел рекорд Майкла Джордана: «Очень тронут»
Леброн Джеймс прокомментировал свой новый рекорд.
Форвард «Лейкерс» превзошел рекорд Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ очками.
«Я очень тронут. Всякий раз, когда меня упоминают вместе с кем-то из великих, и, возможно, величайшим игроком в истории, это супер круто.
Этого игрока я боготворил в детстве, в честь него я играю под 23-м номером. Поэтому мне очень приятно сидеть в этой комнате и слышать, как вы упоминаете Майкла Джордана, учитывая, откуда я родом», – сказал Джеймс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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