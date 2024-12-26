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Еврокубок. «Ульм» примет «Бешикташ»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Ульм» дома сыграет с турецким «Бешикташем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 11-1, Цедевита-Олимпия Словения – 7-5, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-5, Тюрк Телеком Турция – 7-5, Бурк Франция – 6-6, Клуж Румыния – 6-6, Венеция Италия – 6-6, Литкабелис Литва – 4-8, Арис Греция – 3-9, Гамбург Германия – 3-9.

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 10-2, Гран-Канария Испания – 9-3, Ульм Германия – 8-4, Бешикташ Турция – 7-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-5, Вулвз Литва – 6-6, Будучность Черногория – 5-7, Тренто Италия – 4-8, Ховентуд Испания – 4-8, Сопот Польша – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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