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Эксперт Колин Каухерд: «Убрал бы угол и отодвинул бы трехочковую линию на фут назад»

Колин Каухерд посоветовал НБА отодвинуть трехочковую линию.

«Адаму Сильверу нужно изменить игру. Трехочковый бросок скучен и однообразен. Все команды играют одинаково. Я уже говорил этого раньше.

Я бы переместил линию трехочкового броска на скамейку запасных, убрал бы угол и отодвинул бы ее на фут назад. Сделайте трехочковый бросок частью игры, а не игрой», — заявил эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Колина Каухерда в соцсети X
Колин Каухерд
logoНБА
logoАдам Сильвер
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