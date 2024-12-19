Эксперт Колин Каухерд: «Убрал бы угол и отодвинул бы трехочковую линию на фут назад»

Колин Каухерд посоветовал НБА отодвинуть трехочковую линию.

«Адаму Сильверу нужно изменить игру. Трехочковый бросок скучен и однообразен. Все команды играют одинаково. Я уже говорил этого раньше.

Я бы переместил линию трехочкового броска на скамейку запасных, убрал бы угол и отодвинул бы ее на фут назад. Сделайте трехочковый бросок частью игры, а не игрой», — заявил эксперт.