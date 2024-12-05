Дрэймонд Грин о серии поражений: «Никто не паникует, но нужно что-то менять»
«Я понимаю, что всех интересует наша серия поражений и настрой в команде. Очевидно, мы считаем, что должны были выиграть. Нельзя просто отдавать матч. Реальность такова, что во время сезона случаются черные полосы. Иногда ты стараешься делать все правильно, и тебе кажется, что ты делаешь все правильно, но у тебя просто не получается. Поэтому ты выигрываешь как можно больше матчей в начале сезона, чтобы создать небольшой запас.
Нам нужно вернуться к той игре, которая приносила нам успех. Мы очень хорошо защищались, забрасывали мячи. Но мы забрасывали мячи, потому что совершали отличные броски. Мы уверены в себе, мы знаем, что мы та же команда, которой были полторы недели назад, когда у нас было 12-3. Никто не паникует, но нужно что-то менять», – заявил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.
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