Андреа Тринкьери после поражения от «Басконии»: «Мы очень сильно облажались»

Андреа Тринкьери жестко высказался о поражении «Жальгириса» от «Басконии».

«Мы очень сильно облажались.

Игра была у нас в руках, мы контролировали ее, но потом расслабились. Это грех. То, что мы сегодня совершили – это грех.

У меня нет слова. Я не смогу говорить в течение следующих пяти минут, но затем я буду очень прямолинеен. Это недопустимо», – сказал главный тренер «Жальгириса» в интервью EuroLeague TV

«Жальгирис » упустил преимущество в 16 очков на домашней площадке, проиграв «Басконии» со счетом 70:83.