Андреа Тринкьери после поражения от «Басконии»: «Мы очень сильно облажались»
Андреа Тринкьери жестко высказался о поражении «Жальгириса» от «Басконии».
«Мы очень сильно облажались.
Игра была у нас в руках, мы контролировали ее, но потом расслабились. Это грех. То, что мы сегодня совершили – это грех.
У меня нет слова. Я не смогу говорить в течение следующих пяти минут, но затем я буду очень прямолинеен. Это недопустимо», – сказал главный тренер «Жальгириса» в интервью EuroLeague TV
«Жальгирис» упустил преимущество в 16 очков на домашней площадке, проиграв «Басконии» со счетом 70:83.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт BasketNews в соцсети X
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