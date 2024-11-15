Ник Янг объяснил, почему не побил Д’Анджело Расселла: «У меня не было возможности»

Ник Янг объяснил, почему не побил Д’Анджело Расселла.

В 2016 году Расселл выложил в Сеть запись, на которой Янг признается в изменах Игги Азалии, что привело к разрыву между баскетболистом и певицей.

Экс-игрок НБА стал гостем шоу Гилберта Аренаса.

Кеньон Мартин: Почему ты не побил его?

Аренас: Потому что Ник не дерется!

Ведущие стали смеяться над бывшей звездой «Лейкерс».

Янг (смущенно): Митч Капчак и все они сказали мне: «Не появляйся арене. Не приходи на тренировку. Чтобы ничего такого. Или мы лишим тебя денег и все такое». А когда я туда все-таки пришел, там была охрана... Короче, у меня не было возможности. Ну а когда я его увидел в следующем сезоне, вроде как уже и смысла не было.