Данк Джона Коллинза принес «Юте» победу над «Далласом»

Джон Коллинз стал автором победного попадания в матче с «Далласом».

Форвард «Юты» забросил сверху на последних секундах после передачи Джордана Кларксона при счете 113:113. «Джаз» победили 115:113, в активе Коллинза 28 очков и 9 подборов.