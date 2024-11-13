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Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Париж» сыграет с «Жальгирисом»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Евролиги.

Сербский «Партизан» примет испанскую «Барселону», французский «Париж» дома сыграет с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 7-2, Жальгирис Литва – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Бавария Германия – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3,  Олимпиакос Греция – 6-3, Париж Франция – 5-3, Монако – 5-4, Црвена Звезда Сербия – 5-4, Анадолу Эфес Турция – 5-4,  Реал Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-6, Милан Италия – 3-6, Партизан Сербия – 2-6, Виллербан Франция – 2-7, Виртус Италия – 2-7, Альба Германия – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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