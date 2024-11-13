Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» встретится с ЦСКА
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Красноярский «Енисей» примет краснодарский «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» в Екатеринбурге встретится с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 7-6, Уралмаш – 6-7, Парма – 6-7, Автодор – 5-8, Енисей – 5-8, Самара – 4-8, МБА-МАИ – 3-10, Астана – 0-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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